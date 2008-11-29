Названі одержувачі Європейської медалі толерантності за 2016 рік

Медаль толерантності вручається європейською радою з толерантності та примирення видатним діячам і цілим організаціям за дієві проекти та ініціативи в справі просування ідей толерантності в Європі. У свій час медаль толерантності отримували король Іспанії Хуан Карлос I, президент Хорватії Іво Йосипович, колишній президент Сербії Борис Тадич, а також футболіст Самюель ето'о і представники організації FARE Network («Футбол проти расизму в Європі»). За підсумками 2016 року нагороди ЕСТП були удостоєні відразу двоє – Мартін Шульц, який йде у відставку глава Європарламенту, і Андрій Кончаловський, режисер, продюсер і сценарист.

Експерти ЕСТП відзначили роботу Мартіна Шульца над вирішенням проблем ксенофобії та нетерпимості в Європі, а також особливо оцінили його особистий внесок у справу збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту. Рішенням Шульца в 2016 році Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту увійшов в офіційний календар Європарламенту, а відповідні заходи пройшли під особистим патронатом голови.

Президент ЕСТП В'ячеслав Моше Кантор, коментуючи нагородження Мартіна Шульца, зазначив, що глава парламенту ЄС активно працював над «посиленням демократичного відповіді» на загрози внутрішньої і зовнішньої радикалізації Європи, що загострилися останнім часом. «Ми сподіваємося, що наша нагорода спонукатиме всіх чесних політиків до боротьби з тими, хто зловживають економічними і соціальними потрясіннями, щоб пропагувати ідеї нетерпимості», — заявив В'ячеслав Моше Кантор.

Кінорежисер Андрій Кончаловський був удостоєний медалі толерантності за свої досягнення в галузі культури. У 2016 році на Венеціанському міжнародному кінофестивалі був представлений новий фільм Кончаловського «Рай» — відображення однієї з найбільших людських трагедій XX століття.

«Вражаюча чорно-біла драма не тільки нагадує нам усім про жахи Голокосту і біль єврейського народу, але і вперше детально і неупереджено показує різні аспекти цієї трагедії», — заявив В'ячеслав Моше Кантор.

Нагородження лауреатів на сьогоднішній день володіє особливою актуальністю. Експерти відзначають, що вручення медалей пройде в обстановці наростаючого расизму, ксенофобії і антисемітизму, зростаючого політичного представництва сил, що пропагують ідеї нетерпимості по всій Європі.

За словами президента ЕСТП, багато популістських радикальних рухів в сучасній Європі набирають свою політичну популярність на проблемах, пов'язаних з поточною кризою, війнами на Близькому Сході і хвилею мігрантів. «Поширення ненависті та ксенофобії полегшується завдяки соціальним мережам та Інтернет-ЗМІ, де екстремісти можуть зберігати анонімність, — підкреслив Моше Кантор. — ЕСТП в свою чергу сприяє проектам та ініціативам, які допомагають долати ці виклики».