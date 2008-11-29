Україна обійшла Росію в престижному рейтингу

У рейтингу найкращих країн для бізнесу, складеному Forbes, Україна посідає 74 місце, розташувавшись між Індонезією і Вірменією, йдеться на сайті видання.

Перше місце в рейтингу зайняла Швеція, у трійку лідерів також увійшли Нова Зеландія і Гонконг.

Місця з 4 по 10 розподілені таким чином: Ірландія, Великобританія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія, Канада.

З країн колишнього СРСР найвища позиція у Естонії - 13-е місце.

З країн Великої сімки, ФРН - на 21-му місці, Сполучені Штати - на 23-му, Франція - на 26-му, Японія - на 37-му, Італія-на 42-м. Китайська економіка посіла в рейтингу 102-у позицію, індійська - 85-у.

Серед сусідів України найвища позиція - у Польщі (31). Словаччина - на 40-ій позиції, рядком нижче - Угорщина, Румунія - 45-а, Туреччина - 62-а, Молдова - 77-а, Росія - 79-а, Білорусь в рейтингу відсутня.

Всього в рейтингу кращих країн для бізнесу представлені 139 країн. Три останніх місця займають Гаїті, Гамбія і Чад.

Про Україну Fordes наводить таку статистичну інформацію (дані за 2015р.): спад ВВП -9,9%, ВВП на душу населення - $2,1 тис.