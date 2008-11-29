Лечение молочницы у женщин

Практически каждая женщина, независимо от возраста, периодически сталкивается с кандидозом слизистой влагалища, при этом каждая третья представительница прекрасного пола страдает от хронической формы этого заболевания. Рецидив чаще всего происходит на фоне ослабленного иммунитета, а также при нарушенном обмене веществ, сбоях в работе гормональной системы или заболеваниях щитовидной железы.

Учитывая появляющийся дискомфорт в интимной зоне, в любом из этих случаев женщина задается вопросом, как вылечить молочницу эффективно и с минимумом вреда для организма?

Современный рынок фармацевтических препаратов, помогающих справится с женским кандидозом, сегодня достаточно разнообразен. Имеющиеся в аптеках средства от молочницы подразделяют на две группы: местного лечения и общего действия.

К препаратам местной группы относят средства, которые применяются непосредственно в зоне локализации грибка. Это мази и крема, а также свечи и вагинальные таблетки (клотримазол, пимафуцин, антифунгол, ломексин и прочие). Все эти средства носят щадящий характер лечения, поскольку оказывают местное действие, не затрагивая другие системы организма. Препараты местной группы имеет смысл принимать в тех случаях, когда заболевание носит легкий характер, без осложнений.

К препаратам общего (системного) действия относят таблетированные средства (флуконазол, флюкостат, дифлюкан, цискан и другие), принимаемые перорально (путем проглатывания). Их, как правило, назначают при тяжелых формах течения заболевания, а также при возникновении рецидивов. В отличие от первой группы, они оказывают действие на весь организм в целом. Прибегать к их использованию стоит в крайних случаях, поскольку они оказывают негативное токсическое воздействие на печень и почки.

Правильный выбор препаратов – залог успешного лечения молочницы

Правильно подобрать и назначить курс лечения может только врач, который при необходимости назначит проведение анализа бактериального посева. Данное лабораторное обследование позволит определить чувствительность грибка к компонентам лекарственных препаратов. В противном случае лечение может быть не только неэффективным, но и усугубит ситуацию, если возбудитель заболевания окажется устойчивым к принимаемым лекарственным средствам. Главная задача врача в данном случае – назначение эффективного средства с минимумом побочных эффектов.

Лечение кандидоза вагинальным гелем – это целая система мер, о которой каждая женщина может узнать подробнее. Во-первых, во время терапии стоит воздержаться от интимных отношений. Не лишней мерой будет проведение обследования мужчины, который может являться носителем заболевания. Во-вторых, в период лечения необходимо строго следовать правилам интимной гигиены, а после окончания курса проводить профилактику путем периодических подмываний слабым раствором пищевой соды или перманганата калия (марганцовки).

Женщинам, склонным к частому появлению признаков молочницы (чаще четырех раз в год), стоит помнить о факторах, провоцирующих развитие заболевания. Это плотное утягивающее бельё из синтетических материалов, излишнее употребление сладостей и мучного, недостаточная гигиена, а также несвоевременная смена гигиенических средств во время менструального цикла.