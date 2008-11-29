Hyundai Tucson 2016: обзор новинки

В 2015 на презентации, которая проходила в Женеве, корейский производитель представил третье поколение кроссовера Tucson. Hyundai также планирует осуществлять экспорт данной модели в европейские страны, Азию и США. Стоит отметить, что автомобили южнокорейских конструкторов пользуются огромной популярностью, благодаря надежности, удобству и экономичности. А приобрести комплектующие не составляет труда, ведь на http://exist.ua/ это сделать очень просто.

Внешний вид

Новое поколение сохранило стиль Хундай, кузов имеет плавные линии. Радиаторная решетка стыкуется с передними светодиодными фарами, которые имеют вытянутую форму. Бампер многоуровневый, в него встроены противотуманные фары. Задняя оптика светодиодная, бампер полностью изменен, появился спойлер с вмонтированным стоп-сигналом. Габариты увеличены и составляют:

длину 4475 мм;

ширину 1850 мм;

высоту 1645 мм.

Клиренс имеет высоту 172 мм, а колеса, в зависимости от комплектации, имеют радиус 16, 17 или 19 дюймов.

Обзор салона

За счет применения современной отделки (качественного текстиля и пластика) он смотрится солидно. Высота салона увеличена, что позволяет чувствовать себя комфортно даже людям с большим ростом. На заднем сидении легко могут разместиться три человека, можно менять угол наклона спинок кресел. Отдельные комплектации включают панорамный люк.

Панель стала цифровой, имеет новый дизайн. На центральном месте располагается экран мультимедийной системы с блоком кнопок управления. Руль обтянут натуральной кожей, исключает скольжение, обеспечивая комфорт. Багажное отделение имеет два уровня. На нижнем удобно хранить необходимые инструменты. Объём багажника – 488 литра, однако его можно увеличить до 1478, за счет складывания спинок заднего сидения.

Технические характеристики

Кроссоверы комплектуются моторами четырех видов, бензиновыми или дизельными. Базовая набор включает:

объем двигателя – 1,6л;

мощность 132 л. с.;

механическую трансмиссию;

передний привод.

Более дорогая версия с объемом 1,6 л имеет мощность 177 л. с. за счет турбонаддува комплектуется АКПП и имеет полный привод.

Наиболее универсальна комплектация:

объем – 2,0 литра;

мощность 149 л. с.;

и возможность выбора между механикой или автоматом, а также полным приводом или моно. Дизельная комплектация включает 2-литровый мотор, мощностью 185л. с.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что данный автомобиль будет настоящим украшением отечественных дорог, учитывая обещание производителя относительно стоимости и экономичности. Стоит отметить, что машины компании Hyundai сегодня очень популярны, ведь их эксплуатация довольно экономична, а приобрести автозапчасти в Одессе и на остальной территории Украины очень просто в интернет-магазине exist.ua.