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Кабмін затвердив виплату академічних стипендій студентам

Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. грн з 2017 року.

Як передає "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець наголосив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль будуть відігравати і інші фактори.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. грн, підвищеної - 1,6 тис. грн, також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природних наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича і нафтогазова справа) - 1,4 тис. грн, а підвищена - 2,36 тис. грн.

Ковтунець також озвучив ідею, що надалі дану систему можна буде ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, щоб давати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу і збільшити їх шанси на отримання академічних стипендій.

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