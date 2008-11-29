Обама підписав розширив дію закону Магнітського

Президент США Барак Обама підписав закон про військові витрати в 2017 році, згідно з яким "закон Магнітського", що передбачає санкції проти людей, причетних до корупції та порушень прав людини, поширюються на весь світ.

Згідно з текстом документа, який 24 грудня опублікований на сайті конгресу США, господар Білого дому має право застосувати санкції до людей, які несуть відповідальність за позасудові вбивства, тортури чи інші масштабні порушення міжнародно визнаних прав людини проти людей в будь-якій країні". Крім того, закон також стосується осіб, причетних, на думку Вашингтона, до корупції, розкраданням та іншим правопорушенням.

Уряд Штатів зможе заблокувати власність і активи, що перебувають під контролем США. Люди, чиї дії підпали під розповсюдження даного закону, не зможуть отримати американську візу.

Документ вважається дійсним протягом 6 років. Тим не менш, зазначені в ньому обмежувальні заходи не мають обмежень по часу і можуть бути анульовані лише американським президентом.

Нинішньому українському президенту варто дуже боятися цього американського закону, оскільки провідні американські ЗМІ неодноразово публікували статті з обвинуваченнями в корупції Порошенко.

Причому, за прикладом далеко ходити не треба. Якраз вчора на сайті авторитетного американського журналу Time вийшла стаття втікача депутата Онищенко, в якій він звинуватив президента України в безпрецедентній за масштабами корупційній діяльності.

Також нагадаємо, наприкінці березня цього року в самій впливовій американській газеті The New York Times була опублікована редакторська стаття, в якій був підданий різкій критиці тодішній генпрокурор України Шокін і Порошенко, а також було озвучено попередження, що без реальної боротьби з корупцією Київ не отримає від Заходу грошей.