Тайна коммерческого названия

Суть нейминга — создание оригинального и привлекательного имени компании или продукта на длительный срок. Связь нейминга с бизнесом очевидна: конкурентоспособное и яркое название весьма способствует продвижению бренда и любого продукта на рынке. Твиттер, Живой Журнал — примеров успешного нейминга предостаточно, и возникают такие названия вовсе не случайно, а в ходе длительной разработки, чем, как правило, занимается нейминг агентство или огромный коллектив фрилансеров на профильных биржах. В наши дни нейминг стал обширной индустрией, строящейся на надежном фундаменте опыта и науки.

Немного истории

Человечество занималось бизнесом испокон веков, сперва не слишком задумываясь над именами своих предприятий. Бытовало простое надежное решение: фирма получала название по фамилии основателя. До наших дней дожила старейшая японская компания Kongo Gumi, начало которой в далеком 578 году положил кореец Конго. В этом же ряду числятся знаменитые Сименс, Бош, Барон Риказоли. Но это скорее исключение из общего правила, поскольку бешеная конкуренция на рынке товаров и услуг уже в 19 веке потребовала присвоения выпускаемому продукту и самой компании привлекательного названия, влияющего на темпы реализации.

Потребовались специальные знания в области психоанализа, лингвистики и семантики, чтобы название превратилось в мощный инструмент маркетинга. В вопросах лояльности потребителей и узнаваемости бренда название играет ведущую роль. Ошибки нейминга недопустимы. Известны сотни случаев, когда странное для местной публики наименование фирмы или продукта привело к полному коммерческому провалу. Негативные ассоциации, вызывающие смех или презрение, явно не способствуют продвижению продукта на рынках иностранных государств. Именно поэтому нейминг превратился в дорогую услугу, оказываемую специализированными рекламными агентствами, имеющими в штате лингвистов, переводчиков, психологов и маркетологов, учитывающих специфику любого рынка, на котором продукт планируется продавать.

Алгоритм нейминга

Еще перед началом выработки вариантов названия группа экспертов должна обладать полной информацией относительно ценовой группы, области применения, качества, отличий от продукции конкурентов, достоинств и недостатков, способов продвижения, целевой аудитории, расширения производства, новых рынков сбыта.

Сам процесс присвоения названия состоит из таких позиций: