Нотаріальний переклад українських документів у РФ

Щорічно тисячі громадян України заїжджають на територію Російської Федерації в приватних справах і по роботі. Нотаріальний переклад українських документів на російську мову, який може знадобитися по ряду причин, є основною умовою комфортного перебування у приймаючій державі.

Варто відзначити, що нотаріальний переклад документів, який був зроблений в Україні, в Росії вважається недійсним. В державних структурах РФ приймається до розгляду тільки той переклад документів, який був зроблений російськими нотаріусами. Виходячи з цього, щоб законно працювати за контрактом в РФ, здійснювати будь-який з видів підприємницької діяльності, навчатися в російських ВУЗах необхідно оформити переклад документів, який буде мати на території Російської Федерації юридичну силу.

Сьогодні список документів, які держоргани РФ можуть вимагати перевести, досить широкий:

Внутрішній і закордонний паспорт

Документи про освіту, атестати, дипломи

Заповіти і довіреності

Свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

Свідоцтва про народження

Різні договори

Документи бухгалтерської звітності, а також установчі документи

Виписки з будинкової книги

Пенсійні посвідчення

Обліково-послужні картки

Трудові книжки

Куди звернутися за переведенням українських документів?

Україну з Росією завжди пов'язували тісні стосунки, тому переклад українських документів вважається дуже затребуваним на сьогоднішній день напрямком. Такий переклад потрібно практично у всіх державних органах РФ: УФМС, відділах Загсу, пенсійних фондах, податкових інспекціях. Подібні послуги надають багато дипломованих перекладачів, проте в такому випадку вам знадобиться самостійно завіряти перекладений документ у нотаріальній конторі (наприклад котра знаходиться на вульці Советская Гавань), оскільки без печатки нотаріуса такий переклад не має ніякої юридичної сили.

Найрозумніше в такій ситуації звернутися в бюро перекладів, фахівці якого зможуть уберегти вас від марної трати часу і в досить швидкі строки допоможуть оформити нотаріально завірений переклад ваших документів. Компетентність всіх перекладачів, які здійснюють цю діяльність, підтверджена дипломами державного зразка. Нотаріальне засвідчення відбувається акредитованим нотаріусом в офіційному порядку.

За часом такий переклад може зайняти 1-2 робочих дні, також можливе термінове виконання перекладу – протягом декількох годин.

Багато перекладацьких агентств надають українським громадянам послуги перекладацького характеру, але не всі з них відповідально ставляться до поставленого завдання. Досить часто допускаються помилки в технічних документах. Тому при необхідності нотаріального перекладу українських документів варто звертатися в бюро перекладів, фахівці якого зможуть гарантувати: