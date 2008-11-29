США ще підкинули Росії санкцій

У минулий вівторок США несподівано для всіх ввели додаткові санкції проти Росії через агресію щодо України. А сьогодні американці підкинули росіянам ще трохи нових санкцій, але вже за Сирію.

Сьогодні, 23 грудня 2016 р., США ввели індивідуальні санкції відносно співробітників російського Темпбанка. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Наголошується, що санкції введені за сприяння насильству в Сирії.

У санкційний список потрапили: Олена Апанасенко, Микола Ахломов, Ірина Коженкова, Андрій Дубиняк, Аркадій Вайнштейн, Володимир Гаглоєв, Олена Жирова, Дмитро Мітяєв і Леонід Решетніков (весь - Темпбанк).

З сирійської сторони в список включені: Ахмад Аль-Хамо (міністр промисловості), Алі Аль-Зафір (міністр телекомунікацій), Дурейд Дургам (глава центробанку Сирії), Алі Ганем (міністр природних ресурсів), Мамун Хамдан (міністр фінансів), Алі Хаммуд (міністр транспорту), Мухаммад Турджуман (міністр інформації) і ще два громадянина Сирії.

ПАТ Темпбанк - невеликий за розміром активів московський фінінститут, орієнтований на обслуговування та кредитування корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, у понеділок ЄС продовжив раніше введені санкції проти РФ за агресію щодо України до 31 липня наступного року.