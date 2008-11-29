Україна засуджує поселенську діяльність Ізраїлю − МЗС

Делегація України виступає за мирне врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, прокоментували в прес-службі МЗС позицію України у прийнятті резолюції Радбезу ООН щодо становища на Близькому Сході.

"Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав − Ізраїлю та Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому ми наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів", − йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Україна, як і інші постійні і непостійні члени РБ ООН, а також генеральний секретар ООН, неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву.

"Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", − підкреслили в МЗС.

Текст резолюції, на думку відомства, є збалансованим − вона закликає до прийняття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони.

Україна послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права, тому визначальним при виробленні позиції щодо конфлікту на Близькому сході став послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами − інформували в міністерстві.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН 23 грудня схвалив проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях.