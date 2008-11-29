Як правильно приготувати каву

Навколо питання правильного приготування кави багато міфів. Кава по-східному і кави для англійського сніданку, кава, приготовлена з вершками, алкоголем і перцем і, кави на піску або в автоматі — як же насправді правильно? Як краще приготувати, щоб оцінити всі смакові переваги цього напою?

Скажемо відразу: єдино правильного способу приготування кави немає. Або так: є кілька десятків способів перетворити коричневі зерна в магічний, божественний еліксир. І ще кілька десятків — щоб просто зварити каву.

Втім, якщо ви задаєте собі таке питання, то ясно, що кавомашини для дому у вас на кухні нема. Тому що вона вирішить питання правильного приготування кави автоматично і у вас не запитає. Всі інші способи вимагають деякого розуміння і вправності.

Як приготувати каву в турці

Кава по-турецьки або по-східному, — як і раніше самий популярний спосіб приготування кави в домашніх умовах, незважаючи на численні, у тому числі успішні інновації. Турку придумали араби, і її використання на кухні сучасних господинь овіяне романтизмом «справжньої кави». Коли задають питання «Як приготувати каву з пінкою?», мають на увазі саме цей спосіб приготування.

Спосіб приготування кави по-турецьки. На одну порцію: 1 чайну ложку з верхом дрібно намолотої кави заливають маленькою чашкою води і варять на повільному вогні, не доводячи до появи піни, але без кип'ятіння. Як тільки по краях почне підніматися піна, негайно зняти, капнути пару крапель холодної води і налити в розігріту чашечку. Краплі води — для того, щоб гуща швидко осіла. При бажанні, можна варити разом з цукром. Рекомендується рівну кількість кави і цукру, але це питання смаку.

Сьогодні процес приготування кави по-турецьки в кафе виглядає так: металевий піддон наповнюють піском і підігрівають електронагрівачем знизу. На піску — кілька турків. Пісок дає виключно точну швидкість нагрівання кави і «правильність» піни.

Як приготувати каву у френч-пресі

У френч-пресах використовується кава грубого помелу, який заливається водою і віджимається поршнем.

Спосіб приготування. Посудину нагрівають, насипають крупномеленої кави і заливають гарячою водою. Потім напою дають настоятися кілька хвилин і віджимають поршнем. Спосіб хороший тим, що дозволяє досить повно витягувати кавовий аромат. Пити, як і каву по-турецьки, треба відразу.

Кава в фільтрі, або Американська «крапельниця»

Тут не знадобиться ніяких спеціальних знань, дуже зручний американський винахід. Спосіб приготування кави базується на простому принципі: помел засипається в паперовий фільтр, через який, капаючи, просочується вода. Гуща залишається на фільтрі, а кава виходить зовсім без осаду. Смакові якості кави не гірше, ніж отримані у френч-пресі. Є вбудований термос, де напій може зберігатися.

Кава з кавника

Спосіб, до якого вдаються при відсутності часу або інших можливостей заварювання. Був основним в СРСР, зараз поступається місце туркам, френч-пресам та іншим кавомашинам в домашніх умовах.

Крупномелена кава заливається гарячою водою і розливається по чашках, або кип'ятять, а потім розливається.

Як готують каву в кавоварці

Досить популярний спосіб приготування кави в кавоварці гейзерного типу (різновид — мока), напій виходить міцним, насиченим і дуже ароматним.

Спосіб приготування. Кавоварка мока складається з 3 частин. У нижню частину заливається вода, під паровим тиском (використовується як електронагрівач, так і плита) вона піднімається вгору в середню частину, куди засипана грубо мелена кава, а потім у верхню частину потрапляє вже готовий напій.

Як приготувати каву еспрессо

Найвідоміший і найпопулярніший в світі спосіб приготування кави, придуманий в Італії. Практикується на еспресо-машини і дозволяє повністю і дуже швидко екстрагувати каву. Є промислові, офісні, домашні еспресо-кавоварки.

Спосіб приготування еспрессо. Гаряча вода під тиском 9 атмосфер пропускається крізь дрібний помел кави. Готовий еспресо покритий золотистою плівкою і має певну щільність, близьку до консистенції сиропу. Кава подається в прогрітих чашках.

Еспресо — складний спосіб, що вимагає не просто навичок, але і кулінарного чуття і майстерності, якому довго вчаться. Треба розуміти, яким повинен бути помел, як змішувати різні сорти і як додавати різні інгредієнти для розкриття букета.

Вважається, що кава еспресо сама безпечна для здоров'я, вона має мінімальну кількість протипоказань, при тому що міцна. Секрет — в правильному приготуванні.

На основі еспрессо бариста (фахівці з приготування еспрессо) готують безліч кавових напоїв. Ось лише найвідоміші:

Коретто— з додаванням міцного спиртного напою (бренді, самбук, ін). У Німеччині популярно коретто на основі горілки, яку називають «кава по-російськи» (russischer Kaffee).

Капучіно— (від італ. cappuccino, «капуцин») — з пишно спіненим молоком, утворюючим «капюшон» (інша версія походження кави — його запропонував монах-капуцин). Каву п'ють під час італійського сніданку.

Лате маккьято (з італ., «молоко з краплею»). У великий келих поміщають жирні вершки (40 %), додають незбиране молоко (60 %), і зверху — чашку еспрессо.

Мокко — еспресо з додаванням шоколаду.

Глясе — еспресо з морозивом.

Американо — це коли до еспресо додається гаряча вода, і кава виходить не така міцна.