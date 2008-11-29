То, что нельзя узнать о ТВ просто так № 20 (639) 22-29 листопада 2016 року Секреты – это естественное явление, особенно если они касаются таких масштабных мероприятий, как телевидения. В любой сфере существуют тайны, а также такие небольшие, но емкие истории, которые знают далеко не все. Многие из таких секретов вовсе и не являются тайнами, просто не афишируются, чтобы не привлекать лишнего внимания. Казалось бы, что такого может происходить на телевидении, что нежелательно знать всем зрителям? А действительно, какие интересные факты о ТВ стали доступны только недавно? Вся правда о ТВ С того самого времени, как телевидение только начало вливаться в жизнь человечества и до появления tv.fregat.com, ТВ собрало множество любопытных историй. Некоторые из них являются не самыми хорошими для телеиндустрии, а другие – достаточно веселые и даже забавные. О чем идет речь? Изобретателем современного телевидения считается известный ученый Тейлор Фарнсуорт. С его именем связывают первые кинескопные телевизоры и их внедрение в общественную жизнь. Но любопытно иное – сам ученый никогда не разрешал своим детям смотреть ТВ, утверждая, что там нет ничего такого, на что можно было бы тратить время. Наверное, он заранее знал, как будут использовать изобретение века. Налог за просмотр телевидения существует. В Великобритании с 2010 года официально выставляют счет за просмотр ТВ, а его размер составляет около 250 фунтов в год. Все собранные налоги идут в пользу общественного телеканала ВВС, который не приемлет рекламы. Для Британии эта сумма совсем невелика, но оплачивать ее обязаны все домохозяйства, вне зависимости от того, какой тип сигнала используется: аналоговый, или цифровой, как при http://tv.fregat.com/sale-news. Современные телеканалы нашли новый способ существенно пополнить свою казну с помощью такого явления, как продакт-плейсмент. Это реклама, которая не бросается в глаза и внедрена в фильм, мультфильм, сериал или любые телепередачи. Так, на экранах ТВ в фильмах появляются реально существующие и продающиеся напитки, продукты питания или была. Одной из популярнейших является история об очках бренда Wayfarer, который смог за год поднять продажи продукта в несколько раз. А все благодаря тому, что в таких же очках снимались звезды боле 60 фильмов и передач. Новые детективы и сериалы о расследованиях и убийствах привели к появлению нового отрицательного явления – CSI. Оно описывает ситуации, когда реальные преступники и группировки, основываясь на фильмах и других ТВ-передачах, начинают более изощренно и оперативно «заметать» следы и совершать преступления. Телевидение часто называют и положительным, и отрицательным явлением. Но, это способ расслабиться и развлечься, который приняли многие на всех континентах. Інші статті номеру Образование зарубежом

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