Образование зарубежом

Для многих обучение за границей является изюминкой их студенческих лет и путёвкой в успешную жизнь. Учеба или стажировка в чужой стране помогают ученикам понять, как именно устроен мир, давая бесценный международный опыт, к которому стремятся многие работодатели и выпускники.

Возможность получения образования за рубежом доступна для студентов, после бакалаврата и аспирантуры, а также и для школьников в течение обучения в школе и после её окончания. Студенты могут выбрать, тип поступления: на четверть, семестр или учебный год, или участвовать в краткосрочной программе (несколько недель). Студенты также могут получить ценный опыт работы, стажируясь в международных кампаниях. Консультанты «ScienceT» с удовольствием помогут в выборе курса и предложат широкий перечень международных программ по всему миру, продолжительностью от нескольких недель до целого года и более, учитывая академические интересы абитуриента и цели на будущее.

Когда и как долго?

В идеале, Вам необходимо будет работать сообща с Вашим учебным куратором/консультантом, что поможет выстроить долгосрочный план учёбы и расставить приоритеты в обучении. Определённых сроков обучения за рубежом нет, всё зависит от целей, которые желаете получить в итоге.

Какой учебный курс мне нужен?

Почти во всех программах обучение проходит наравне с иностранными гражданами, занятия преподаются на английском или на государственном языке (в выбранной Вами стране). В одних программах есть конкретная направленность, другие предлагают гибкие варианты обучения.

Какие условия проживания доступны?

Проживание может быть в общежитии, апартаментах/отеле, а также в семье. Для полного погружения в культуру и быт, лучше выбрать проживание в семье, плюсом такого проживания является неформальное изучение языка. Типы питания также различны, полу пансион, только завтрак или полный пансион, или же самостоятельное питание. Некоторые программы предлагают выбор, а другие имеют только один тип, как проживания, так и питания.

Нужно ли знать иностранный язык?

Вы можете быть удивлены, узнав, что многие образовательные программы за рубежом не требуют высокого знания иностранного языка. Множество программ предлагаются в странах, где английский язык является официальным языком, но так же есть программы предлагающие курсы на английском, хотя это не официальный язык, той или иной страны. Однако, если вы желаете, полностью погрузиться в изучаемый язык, лучшим выбором будет выбрать страны, где этот язык официальный.

В любом случае все программы обучения помогут улучшить имеющиеся навыки, а также найти и создать новые навыки и умения. Все программы обучения дадут колоссальный опыт, приближающий Вас на несколько шагов к Вашим целям.

Смогу ли я?

Большинство программ требуют, соблюдать жёсткие критерии отбора (сюда не входят летние курсы, там всё намного проще). Однако, все студенты, абсолютно разных уровней успеваемости могут учиться за границей, разница здесь уже в длительности обучения. Все программы имеют минимальные требования, которые варьируется от программы к программе. Студенты отбираются на основе академических показателей, зрелости и мотивации.

Когда поступать?

Сроки для большинства образовательных программ за рубежом колеблются от февраля до апреля для осеннего семестра и программ учебного года. Крайний срок для зимне-весенней программы обычно в середине-конце октября. Многие программы не имеют гибкого графика поступления, поэтому, чем раньше вы начнёте действовать, тем лучше и тем больше шансов на получение места в программе.

В общем, это хорошая идея, начать процесс оформления заявки, по крайней мере, за шесть месяцев до начала курса. Такой вариант поступления помогает спокойно и размеренно выбрать из подходящих вариантов, а также многие программы дают скидки за раннюю регистрацию.

Стоимость

Стоимость каждой программы обучения за рубежом зависит от продолжительности пребывания, насыщенности и интенсивности программы обучения, проживания и других факторов. Поскольку каждая программа уникальна, и имеет весомые отличия, для правильного выбора, необходимо расставить приоритеты и от них отталкиваться.

Это одни из основных моментов, о которых необходимо знать, и которые необходимо взвешивать перед поступлением, на обучение в школе, университете.

С летними курсами, ситуация не так запутана, но их нужно также выбирать очень аккуратно, т.к. всё это маленькие кирпичики к достижению поставленной цели.