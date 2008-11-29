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Особенности удаления паховой грыжи
Паховая грыжа представляет собой заболевание (врожденное или приобретенное), при котором внутренние органы и ткани выходят за пределы брюшной полости и при этом, в конкретном месте, появляется опухоль. К счастью, в современное время избавиться от такой проблемы не составит труда. Медицина шагнула далеко вперед и на сегодняшний день существуют разнообразные методики по лечению паховой грыжи. Хирургическое вмешательство дает возможность навсегда избавиться от этой проблемы и предотвратить возникновение новых очагов паховой грыжи в оперируемой зоне.
Симптомы паховой грыжи, виды и показания к операции
К симптомам паховой грыжи можно отнести следующие моменты:
На сегодняшний день существует 2 вида грыжи - это прямая и косая. Каждый вид заболевания лечится путем хирургического вмешательства и различается друг от друга тем, что прямая грыжа проходит в канал паха обходя семенной канатик, а косая проходит вместе с семенным канатиком через паховый канал.
Каждый из данных симптомов требует незамедлительной операции, иначе последствия могут быть весьма плачевными.
Лечение паховой грыжи: операция открытым методом или лапароскопически
Лечение паховой грыжи может осуществиться только путем хирургического вмешательства и никак иначе. Наиболее популярными и действенными считаются такие методы, как открытый и лапароскопический.
Открытый метод имеет ряд особенностей, например:
Лапароскопия - достаточно новый метод, который должен применять настоящий профессионал, обладающий колоссальным опытом работы. Особенности такого метода следующие:
Операция паховой грыжи - достаточно частая процедура, которая выполняется ежедневно. Чтобы по её окончанию не возникло каких-либо проблем, необходимо основываться на те инструкции, которые прописывает врач. Оптимистичный настрой, соблюдение диеты и выполнение всех необходимых упражнений - верный путь к быстрой реабилитации.
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