Особенности удаления паховой грыжи

Паховая грыжа представляет собой заболевание (врожденное или приобретенное), при котором внутренние органы и ткани выходят за пределы брюшной полости и при этом, в конкретном месте, появляется опухоль. К счастью, в современное время избавиться от такой проблемы не составит труда. Медицина шагнула далеко вперед и на сегодняшний день существуют разнообразные методики по лечению паховой грыжи. Хирургическое вмешательство дает возможность навсегда избавиться от этой проблемы и предотвратить возникновение новых очагов паховой грыжи в оперируемой зоне.

Симптомы паховой грыжи, виды и показания к операции

К симптомам паховой грыжи можно отнести следующие моменты:

- образовалось вздутие в паху - оно может быть как с левой, так и с правой стороны и на первоначальном этапе может достигать до 3 см;

- ощущается тяжесть и жжение в животе, которое не прекращается;

- после физических нагрузок в определенной области появляется резкая боль;

- чувствуется боль при ходьбе;

- возможно головокружение и рвота, но это симптом последней стадии болезни.

На сегодняшний день существует 2 вида грыжи - это прямая и косая. Каждый вид заболевания лечится путем хирургического вмешательства и различается друг от друга тем, что прямая грыжа проходит в канал паха обходя семенной канатик, а косая проходит вместе с семенным канатиком через паховый канал.

Показания к операции по удалению паховой грыжи могут быть такие:

- ущемление грыжи;

- кишечная непроходимость;

- невправляемость органа, который вышел за пределы брюшины.

Каждый из данных симптомов требует незамедлительной операции, иначе последствия могут быть весьма плачевными.

Лечение паховой грыжи: операция открытым методом или лапароскопически

Лечение паховой грыжи может осуществиться только путем хирургического вмешательства и никак иначе. Наиболее популярными и действенными считаются такие методы, как открытый и лапароскопический.

Открытый метод имеет ряд особенностей, например:

- операция проводится под местной анастезией;

- продолжительность не более 1 часа;

- шов получается еле заметным, его длина может быть 6-7 сантиметров;

- применяется косметический рассасывающийся шов.

Лапароскопия - достаточно новый метод, который должен применять настоящий профессионал, обладающий колоссальным опытом работы. Особенности такого метода следующие:

- совсем маленький шов;

- больной получает минимум дискомфорта;

- реабилитационный период сжат до минимальных сроков;

- меньше послеоперационных осложнений;

- короткий срок пребывания в больнице.

Операция паховой грыжи - достаточно частая процедура, которая выполняется ежедневно. Чтобы по её окончанию не возникло каких-либо проблем, необходимо основываться на те инструкции, которые прописывает врач. Оптимистичный настрой, соблюдение диеты и выполнение всех необходимых упражнений - верный путь к быстрой реабилитации.