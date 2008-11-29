Покраснение глаз – зимняя проблема

Частой причиной покраснения глаз является синдром сухого глаза. А наиболее частые причины его развития – постоянная работа перед компьютерным монитором, чтение с мониторов (в том числе – с планшетов или смартфонов), а также чрезмерно сухой воздух в помещениях. Известно, что воздух в помещениях становится слишком сухим именно в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. Работа отопительных приборов всегда является причиной чрезмерного высушивания воздуха. А когда воздух в помещении слишком сухой (это происходит, если не использовать специальные увлажнители), то слезная пленка на поверхности глаза испаряется быстрее, чем при нормальной влажности воздуха. Если два фактора сочетаются – то есть, человек имеет большую зрительную нагрузку и при этом находится в помещении с сухим воздухом – вполне закономерно возникает синдром сухого глаза. Глаза не только краснеют, но также начинают печь, возникают болевые ощущения, дискомфорт, может даже ухудшиться зрение. Эта проблема знакома и тем, кто носит контактные линзы – люди, пользующиеся этим способом коррекции зрения, тоже подвержены развитию синдрома сухого глаза.

Как избавиться от усталости и покраснения глаз?

О том, что в помещении, где работают отопительные приборы, желательно ставить увлажнитель воздуха, мы уже говорили. Однако только увлажнитель проблемы, к сожалению, не решает. Обеспечить увлажнение поверхности глаза помогает препарат искусственной слезы – капли Хило-Комод. Они содержат гиалуроновую кислоту – вещество, благодаря которому глаз получает эффективное увлажнение, питание и защиту. Хило-Комод капли можно купить в аптеке, они очень удобны в использовании, так как после вскрытия флакона остаются годными к применению в течение шести месяцев. Это означает, что даже если вы редко их применяете, все равно успеете использовать весь флакон препарата. Хило-Комод не содержит консервантов, он сохраняется после первого использования благодаря оригинальной конструкции контейнера, которая не позволяет бактериям попадать внутрь флакона.

Капли Хило-Комод помогают избавиться от таких проявлений синдрома сухого глаза, как покраснение глаз, боль и резь в глазах, усталость глаз. Препарат можно использовать длительное время, в нем не содержится красителей и других вредных для глаз веществ. Хило-Комод и Хило-Комод Форте также назначают после офтальмологических операций и при ношении контактных линз.