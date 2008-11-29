Иранский фоамиран - 7 простых и красивых поделок из фоамирана

Рукоделие можно назвать ремеслом, граничащим с искусством. Оно проявляется в разных видах творчества. Это может быть создание милых безделушек для декора, а может творение арт-объекта, который выставляется в музее. Общие черты для всех hand-made изделий – уникальность и оригинальность.

Существует большое количество разнообразных материалов для любителей прикладного творчества. Некоторые из них уже стали классикой (пряжа, нитки для вышивки, ткань, краски), некоторые же являются новинками иранский фоамиран, бумага для скрапбукинга, полимерные материалы). Благодаря новым возможностям и технологиям появляются необычные материалы, новые направления в творчестве.

Что такое фоамиран

Фоамиран – искусственный синтетический материал, обладающий высокой пластичностью и гибкостью. Он похож на мягкую бархатистую ткань, но более плотный. Фом очень удобен в работе, приятный на ощупь. Справиться с этой тканью сможет как взрослый, так и ребёнок. Существует ещё одно название для фоамирана – пластичная замша.

Родина материала – Иран. Именно эта страна экспортирует его во все страны мира. Продаётся он небольшими листами. Толщина листа варьируется от 0,5 до 2 миллиметров, она зависит от желаемого результата. Для детских поделок лучше использовать листы потолще. Есть много вариантов текстуры ткани. Цветовая палитра позволяет воплощать любые идеи. Купить фоамиран можно в магазинах для рукоделия. Большой выбор этого материала представляет интернет-магазин рукоделия в Харькове, который постоянно расширяет свой ассортимент.

Свойства фоамирана

Материал, который используется для творчества, должен обладать определёнными свойствами:

безопасность использования;

пластичность;

прочность в изделии;

красота.

Фоамиран соответствует каждому пункту. Это абсолютно безопасный нетоксичный материал. Он легко разрезается на маленькие детали. При этом меняет форму при термальной обработке, долго «помнит» это состояние. Пластичность позволяет придавать любую форму элементам. Края деталей не нужно дополнительно обрабатывать. Особенно эффектно это качество проявляется при создании искусственных цветов.

Производитель позаботился о богатстве цветовой гаммы материала. Есть практически все оттенки для создания настоящих шедевров. При желании мастер может воспользоваться акриловыми красками и создать необходимый цвет. Фом отлично воспринимает окрашивание.

Соединение деталей также не составит труда. Фоамиран быстро и удобно соединяется клеевым пистолетом. Допустимо также формирование дополнительных рельефов на листе. Это качество активно применяют при создании изгибов лепестков. Готовое изделие очень практично. Оно не впитывает лишнюю влагу, особо не пылится. Качество материала позволяет ему использоваться на детских украшениях для волос.

Изделия из фоамирана

Фоамиран применяется для разных изделий: