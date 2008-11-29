Vector-терапия - чудо современной стоматологии!

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Vector-терапия в лечении пародонта

Пародонтит, гингивит, пародонтоз – самые частые и неприятные заболевания десен. По своей сути, мы имеем дело с воспалительными процессами, возникающими в тканях десневого края и поражающими поверхность десны. Если быть абсолютно точными, то для каждой стадии заболевания существуют свои методики лечения, позволяющие не только локализовать, но и остановить процесс.

Понятно, что для полноценного эффективного лечения необходимо обследование и диагностика не только полости рта, но и всего организма. К сожалению, столь сложная и длительная схема часто отпугивает пациентов, приводя к разрушительным последствиям и потере зубов.

Стоит отметить, что при возможностях современной стоматологии, даже такое сложное заболевание, как пародонтоз, не является приговором.Классические способы лечения, предлагаемые в отечественных клиниках, включают в себя:

Удаление наддесневых и/или поддесневых отложений.

Кюретаж зубодесневых карманов.

Регулярное шинирование.

Вектор–терапия.

Аппарат "Vector" – чудо инновационных технологий

По сути, это – неинвазивная пародонтальная терапия, позволяющая на микроуровне работать с пораженными инфекцией тканями.

То, что делает вектор, недоступно даже самому профессиональному врачу.

Биопленки, в которых находятся армии микробов - разрушаются.

Эндотоксины микроорганизмов – удаляются.

Поверхность корня – очищается от остатков зубного налета.

Кроме того, при применении такой технологии, устраняется неприятный запах изо рта, позволяя вам чувствовать себя свободно и уверенно.

Однако, несмотря на популярность технологии, следует ответственно отнестись к выбору медицинского учреждения, которое предлагает восстановление на аппарате. Идеальным вариантом будет обращение в клинику, работающую только на сертифицированном оборудовании и привлекающую специалистов, имеющих научную степень. Например, в клинике Надежда» http://dentist.kh.ua/vektor-terapiya вы получите квалифицированную консультацию относительно целесообразности проведения процедуры вектор терапия.

Не бойтесь стоматологов и освещайте мир своей улыбкой!