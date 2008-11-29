Как подобрать удачное сочетание топа и юбки в свадебном платье

Готовые модели свадебных платьев чаще всего создаются дизайнерами под определенный тип фигуры. Но это вовсе не обозначает, что "нестандартные" девушки не смогут выглядеть настоящими принцессами в самый торжественный день своей жизни.

Верхняя часть

Это основа образа, то обрамление для всех достоинств и недостатков невесты, за счет которого она приобретает индивидуальность. Здесь важна каждая мелочь от цветового оттенка до длины рукава, и все должно работать на цельный образ (эта забота отпадает, если предполагается покупка цельно кроеного платья, а не комплекта с отдельными топом и юбкой).

Избежать бессмысленной траты времени на примерку однотипных свадебных платьев проще, если заранее определиться с некоторыми нюансами:

Насколько открытым будет ваше платье и тип выреза (V – образное глубокое декольте или только открытые плечи с ровной горизонтальной линией, полностью закрытый ажурный топ по типу водолазки или болеро из 3D – кружева, или же винтажные рюши с высоким плотным воротником, очень популярны варианты, стилизованные под мужскую рубашку);

Цвет

Он может отличаться от нижней половины (к примеру, бледно-розовый в сочетании с холодно - белым низом), и это дизайнерское решение отличает стилизованные под "принцесс" свадебные платья.

Будут ли использованы украшения на шею.

Стразы, бусины и блестки уместны, или вы приверженка минимализма и строгости.

На любой вкус найдется свой экземпляр торжественного наряда, а свадебные платья можно купить в Киеве здесь по довольно доступной цене.

Низ: длина, форма, ткань

У современных молодых пар часто свадьба становится праздником для двоих, когда от традиционного обряда остается только торжественная часть, так называемая роспись. А затем счастливые молодожены прямо из ЗАГСа отправляются в путешествие. Поэтому платье покупается исключительно для фотосессии. При таком варианте не идет речь об удобстве, главное – чтобы все смотрелось эффектно, и было фотогенично и экономично.

Пышный, куполообразный подол на каркасе не позволит новобрачной затеряться в толпе приглашенных нарядных гостей и невольно сделает ее центром внимания на протяжении всего вечера. В комплекте с удачно подобранным корсетом такая модель сможет визуально скрыть излишнюю полноту девушки в области бедер и частично уменьшить обхват талии.

Платье с низом в форме буквы А подойдет тем, кто хочет оставить эффект воздушности не в ущерб комфорту передвижения (при возложении цветов к памятникам, при посещении других мест паломничества вступающих в брак людей).

Греческий стиль, когда завышенная талия сочетается со струящимися волнами ткани, может как подчеркнуть изящность и стройность невесты, так и утаить от любопытных глаз ненужные подробности. Этот тип всегда пользовался повышенным спросом, так как образ греческой богини любви ассоциируется с легкостью, чистотой и нежностью.

Для тех, кого природа одарила точеной фигуркой с женственными линиями, отлично подойдет платье с низом "рыбка", где силуэт выгодно подчеркнут облегающим покроем начиная от колена и выше. Вниз спускаются несколько воланов, или же воздушные слои органзы.

Так же еще существуют другие красивые варианты стилистических решений для свадебного платья.

Свадьба - это день торжества красоты, женственности и привлекательности. Свадебное платье должно стать достойной оправой для ослепительного бриллианта изящества, благородства и нежности невесты. Подчеркнуть индивидуальность или не отступать от традиций – дело сугубо личное, но помните, что такой праздник должен быть один раз в жизни.