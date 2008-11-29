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Как правильно выбрать мотоопрыскиватель для домашних нужд
В ряд необходимой техники для дачи, дома или земледельческого бизнеса входят мотоопрыскиватели, или же бензиновые опрыскиватели. Этот аппарат позволяет за короткий промежуток времени справиться с большими объемами работы. Задача таких приспособлений – опрыскивание деревьев, кустарников, растений с целью удобрения, или борьбы с вредителями. Купить мотоопрыскиватель вы можете в онлайн-магазине Benzoman. Здесь представлены аппараты с разными характеристиками, потому выбрать себе необходимый опрыскиватель не составит много усилий. А при необходимости наши консультанты ответят на актуальные вопросы. Услуга заказа обратного звонка бесплатна, и практична, менеджер сам перезвонит вам в заданное время.
Критерии выбора мотоопрыскивателя.
Главной особенностью бензинового опрыскивателя можно назвать его независимость от электропитания, а также его мощность. Благодаря мощности, аппарат может справляться с большими участками. Чтобы подобрать мотоопрыскиватель для домашних условий, следует ознакомиться с основными характеристиками аппарата и принципом его работы. Опрыскиватели на бензине имеют достаточно мощное давление, благодаря которому происходит распыление жидкости. Радиус распыления и его расстояние зависит от мощности двигателя.
При выборе мотоопрыскивателя обратите внимание на:
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