Как правильно выбрать мотоопрыскиватель для домашних нужд № 20 (639) 22-29 листопада 2016 року В ряд необходимой техники для дачи, дома или земледельческого бизнеса входят мотоопрыскиватели, или же бензиновые опрыскиватели. Этот аппарат позволяет за короткий промежуток времени справиться с большими объемами работы. Задача таких приспособлений – опрыскивание деревьев, кустарников, растений с целью удобрения, или борьбы с вредителями. Купить мотоопрыскиватель вы можете в онлайн-магазине Benzoman. Здесь представлены аппараты с разными характеристиками, потому выбрать себе необходимый опрыскиватель не составит много усилий. А при необходимости наши консультанты ответят на актуальные вопросы. Услуга заказа обратного звонка бесплатна, и практична, менеджер сам перезвонит вам в заданное время. Критерии выбора мотоопрыскивателя. Главной особенностью бензинового опрыскивателя можно назвать его независимость от электропитания, а также его мощность. Благодаря мощности, аппарат может справляться с большими участками. Чтобы подобрать мотоопрыскиватель для домашних условий, следует ознакомиться с основными характеристиками аппарата и принципом его работы. Опрыскиватели на бензине имеют достаточно мощное давление, благодаря которому происходит распыление жидкости. Радиус распыления и его расстояние зависит от мощности двигателя. При выборе мотоопрыскивателя обратите внимание на: Вес аппарата. Зависит он от мощности двигателя, чем больше мощности, тем тяжелее модель опрыскивателя.

Способ транспортировки. Существуют аппараты нескольких методов переноски: на колесиках, ранцевые модели, а также опрыскиватели с ручкой. Ранцевые модели удобны для переноски на плечах, тем самым распределяя вес опрыскивателя равномерно. Для подавления вибрации агрегаты имеют встроенную систему амортизации. Чтобы определится, какая модель подойдет для вас, нужно сопоставить все характеристики аппаратов.

Объем бака. Есть различные емкости разбрызгивания. Например, бак объемом до 10 литров подойдет для домашних нужд. Его хватит на небольшой огородный участок, парник и садовые деревья. Если предстоит обработка 10-15 сотых, лучший объем бака это 15 л. Соответственно для обработки 20 сотых и больше подойдут баки 20 л. Как правило, это уже модели для производственных целей.

Возможность использовать жидкие и сухие препараты. Некоторые модели имеют функцию распылять, как порошок, так и жидкость. Использование порошка значительно уменьшает расход материала для взбрызгивания растений.

Мощность распыления. От мощности зависит расстояние распыления на высоту и по горизонтали. Модели опрыскивателей способны достигать по горизонтали от 3 до 15 м. Универсальным расстоянием распыления считается 8-9 м. Такие модели подойдут для домашнего хозяйства.

Мелкодисперсный туман.

Комплектация моделей. Мотоопрыскиватели в наличии имеют разные насадки, для распыления, а также для работы по вертикали (распыление на деревья), это специальная удлинённая ручка, имеющая на конце форсунки, которые и распрыскивают жидкость.

Марку производителя. Інші статті номеру Тайський аюрведичний масаж

Образование зарубежом

Продвижение новых продуктов в местах реализации

Как успешно сдать дипломную работу и сэкономить время

З 2017 року в Росії трудові мігранти будуть платити додаткове мито

Покраснение глаз – зимняя проблема