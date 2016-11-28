Защищенный квадрокоптер LianSheng LS-125 для ночных полетов и не только

Данный беспилотник является устройством начального уровня. Он отличается доступной стоимостью, надежной конструкцией, простотой управления. Аппарат имеет ряд интересных функций, подойдет новичку или более опытному пользователю.

Стартовые дроны

Современные квадрокоптеры в последнее время становятся весьма популярны, отлично подходят для развлечений, соревнований или аэросъемки. Широкую нишу товаров представляют аппараты начального уровня. Ведь прежде чем переходить к пилотированию более серьезных моделей, лучше потренироваться на простых девайсах. Прекрасным выбором из множества изделий представленного сегмента может стать дрон LianSheng LS-125. Он подойдет детям, начинающим моделистам. Более продвинутые пользователи также найдут его интересным благодаря весьма широкому функционалу. Стоит устройство около 2000 гривен, по своим характеристикам, возможностям полностью соответствует заявленной сумме. Качество работы находится на приемлемом среднем уровне, что вполне типично для беспилотников бюджетного сегмента. Давайте знакомиться с изделием ближе.

Конструкция

Одним из главных достоинств данной модели является ее конструкция. Усиленная рама дополнена надежной защитой винтов, которая идет по всему диаметру лопастей. Такое решение гораздо рациональнее, чем популярная съемная насадка, встречающаяся у большинства стартовых квадрокоптеров. При падении аппарата или ударе о препятствия она обеспечивает сохранность пропеллеров. Съемная защита показывает себя в этой области гораздо хуже.

Корпус выполнен из пластика, усилен металлическими вставками, отличается надежностью, долговечностью. Девайсу нестрашны частые падения или столкновения. Разумеется, абсолютно избежать поломок невозможно. Поэтому комплект поставки дополнен запасным набором лопастей – расходный материал. При необходимости докупить винты не составит особого труда – стоят они недорого. Помимо этого набор поставки включает пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, карту памяти, cardreader к ней.

Еще одной несомненно сильной стороной представленного квадрокоптера является его яркая оригинальная подсветка. Светодиодные индикаторы расположены под рамой, а также в основной части корпуса, которая дополнена прозрачными элементами. При пилотировании в темное время суток, плохо освещаемом помещении дрон всегда четко различим. Потерять его из виду весьма сложно, даже если он отлетел на достаточно большое расстояние.

Аппарат имеет размеры идеально подходящие беспилотнику стартового уровня. Его габариты составляют 400х400х90 мм, а вес – 129 г. Для начинающих пользователей изделие средних размеров – отменный вариант. Правда, полеты в помещении лучше отложить до приобретения соответствующих навыков, поскольку падений, столкновений с мебелью поначалу не избежать. Лучше тренироваться на открытом воздухе в штиль (пилотирование при ветре будет затруднено).

Управление квадрокоптером

Простая, быстрая регулировка полетных характеристик осуществляется посредством удобного 4-хканального пульта ДУ частотой 2,4 ГГц. Он оснащен триммерами, двумя стиками управления. Левый – традиционно служит для регулировки тяги коллекторных двигателей, поворота вправо/влево. Правый – обеспечивает крен вперед/назад/вправо/влево. Кроме того, передатчик дополнен клавишей включения, переключателем режимов фото-, видеосъемки. На небольшом экране отображается текущее рабочее состояние дрона, его положение при полете.

Из-за отсутствия системы FPV осуществлять полеты от первого лица не удастся. Модная функция управления со смартфона также отсутствует. Это и не удивительно, если учитывать скромную стоимость устройства. Возможностей пульта ДУ для управления девайсом более чем достаточно. Даже малоопытный новичок, ребенок без труда сможет выполнить настройку всех необходимых параметров.

Функциональные возможности

Время полета составляет 7-10 мин, оно во многом зависит от внешних условий, а также режима функционирования аппарата. Представленный квадрокоптер оснащен двумя скоростными режимами: для новичков и более продвинутых пользователей. Дрон может развивать максимальную скорость 25-35 км/ч. Дальность полета достигает 150 м при стабильном соединении с аппаратурой. Средний радиус ее действия составляет 80 м – вполне приличный показатель.

Девайс может выполнять разнообразные 3D трюки. Например, можно осуществлять Flip поворот на 360º. Такие особенности, несомненно, будут кстати во время тренировок или развлечения.

Изделие оборудовано простой 0,3 МП камерой, выполняющей съемку фото и видео. Полученное изображение, вполне естественно, будет иметь весьма посредственное качество. Но это стандартное явление среди бюджетных беспилотников. Несколько огорчает отсутствие функции предпросмотра снимаемого материала. Изображение не выводится на экран пульта, не передается на мобильное устройство. Так что, аппарат подойдет разве что для воздушного selfie. Иначе пользователь будет выполнять съемку «вслепую» на свой страх и риск.

За автономность работы девайса отвечает комплектный 600 мА*ч аккумулятор. Время его зарядки занимает около часа. Пожалуй, без дополнительной батареи не обойтись, поскольку так долго ждать следующего полета вряд ли кто-то захочет.

Подводя итоги по квадрокоптеру LianSheng LS-125

Представленная модель может стать отличным стартовым дроном. Она будет интересна как начинающим пользователям, так и более продвинутым моделистам. С ее помощью можно ознакомиться с основами пилотирования, потренироваться выполнять интересные 3D трюки, например, поворот на 360º. Простое, удобное управления осуществляется посредством пульта ДУ, радиус действия которого составляет около 80 м.

Аппарат оснащен мощной светодиодной подсветкой, благодаря которой отчетливо различим в воздухе. Кроме того, корпус дополнен круговой защитой винтов. Благодаря этому им практически не страшны падения, столкновения с посторонними предметами.

Беспилотник способен выполнять съемку фото, видео посредством 0,3 МП камеры, правда, отсутствует функция предпросмотра изображения. Но даже такая опция является приятным бонусом для бюджетного устройства. Стоит представленная модель около 2000 гривен – цена вполне приемлемая. Ознакомиться с ней, а также заказать можно на сайте магазина Rozetka.com.ua. Нужно просто перейти по ссылке http://rozetka.com.ua/liansheng_ls125_white_orange/p9284909/.