Четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС накрили новим саркофагом

Аварійний четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС 29 листопада 2016 року був накритий новим безпечним конфайнментом (НБК). Це сталося більш ніж через 30 років після катастрофи.

Будівництво нового саркофага тривало близько чотирьох років. Термін його служби розрахований на 100 років. Старе «Укриття», яке зараз виявилося під аркою, буде розібрано, а радіоактивні матеріали відправлені на переробку.

Установка нової арки в штатне положення - ключовий, але не останній етап проекту. Далі до об'єкта під'єднають і протестують все системи. Ці роботи за планом повинні завершити до листопада наступного року. Після цього підрядники передадуть конфайнмент під управління Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

За словами Бальтасар Ліндауер, заступника начальника управління ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), одного з основних донорів проекту, конфайнмент дозволить надалі безпечно провести роботи з розбирання старого об'єкта «Укриття», витягти радіоактивні матеріали і перетворити об'єкт в безпечний. «Це завдання на наступні 100 років. Зведення НБК дає Україні час на розробку стратегії і проекту виконання таких робіт», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Загальна вартість нового об'єкта «Укриття-2», що включає не тільки спорудження захисної арки, а й програму перетворення об'єкта в екологічно безпечну зону і проектування інфраструктури, склала 2,15 млрд євро. Безпосередньо будівництво конфайнмента склало близько 1,5 млрд євро. Крім ЄБРР, який був головним донором і розпорядником коштів Чорнобильського фонду «Укриття», проект спонсорували понад 40 країн. Капітальні вкладення самої України Ліндауер оцінив більш ніж в 100 млн євро.

Проект включав спорудження металевої арочної структури висотою 109, довжиною 162 і шириною прольоту 257 метрів. Він спроектований так, щоб витримувати сейсмічні коливання магнітудою 6 одиниць і торнадо третього класу. Будівництво арки проходило в 327 метрах від четвертого енергоблоку, щоб уникнути небезпеки радіоактивного випромінювання для робітників. Щоб насунути 36-тонну конструкцію на місце, знадобилося 112 гідравлічних двотактних домкратів, які пересували її на відстань в 60 сантиметрів за кожен крок.

Нагадаємо, Міністерство екології розглядає можливість будівництва в зоні відчуження сонячних електростанцій. Готовність фінансувати такий проекти вже висловили дві великі китайські компанії.