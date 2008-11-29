В Африці знайшли скам'янілості величезних бактерій

Скам'янілі бактерії були виявлені в двох різних місцях Південної Африки, на думку вчених, цим бактеріям порядку 2,52 мільярда років, тобто вони з'явилися раніше, ніж атмосфера наситилася киснем.

Ці бактерії, в принципі, і не мали потреби в кисні, вони жили в окисі сірки. Скам'янілості були виявлені у твердому прошарку породи багатої на кремнезем. Розкопки проходили в провінції Лімпопо.

Сіро-окиснювальні бактерії були надзвичайно великими, незважаючи на свою будову, вони мали форми набагато більше сучасних представників цих організмів. Вчені підкреслюють, що раз бактерії мали такі розміри, значить середовище навколо була для них більш ніж комфортною.

«Це найдавніші викопні види бактерій на сьогоднішній день», — говорить один з дослідників, Ендрю Цаджа: «І це відкриття допомагає нам виявити різноманітність життєвих форм і екосистем, які існували незадовго до Великої події окислення, часу великих атмосферних еволюцій».

Час «Великого окислення» — це період в історії планети, також називається «Киснева катастрофа», цей період почався близько 2,4 мільярдів років тому і був ознаменований різким підвищенням рівня кисню в атмосфері. Незважаючи на те, що цей період дозволив з'явитися багатьом тваринам і в цілому створив у результаті те, що кожен з нас бачить у вікно, киснева катастрофа відзначена в історії планети як перше відоме масове вимирання.

Таким чином, зараз дослідники вважають, що виявлені бактерії — це жертви кисневої катастрофи, їх родичі також вмирали буквально на ходу, так як вони звикли жити в «отруйної» середовищі, а з'явилася «корисна» киснева.

До цього моменту було мало підтверджень того, що у той час відбулося перше масове вимирання, але знайдені величезні бактерії стали доказом того, що це було і вчені досі були праві. Однак, на підставі останніх досліджень, кисневу катастрофу хочуть відсунути до 3,4 мільярдів років.

«Ці скам'янілості являють собою найдавніші з відомих організмів, які жили в дуже темній, глибоко-водному середовищі», — говорить Цаджа: «Ці бактерії існували 2 мільярди років тому, багато раніше, ніж з'явилися рослини і дерева, які розвивалися всього близько 450 мільйонів років тому.»