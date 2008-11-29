Ердоган: Туреччина увійшла до Сирії, щоб «повалити Асада»

Збройні сили Туреччини увійшли в Сирію для повалення режиму Башара Асада. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Hurriyet Daily News.

«За моїми оцінками, близько 1 млн людей загинули в Сирії. Люди продовжують вмирати, без винятку: діти, жінки і чоловіки. Де ООН? Що вона робить? Вона в Іраку? Ні. Ми проповідували терпіння, але не змогли це більше виносити, нам довелося увійти в Сирію разом з Вільною сирійською армією», - пояснив Ердоган.

За його словами, Туреччина має намір покласти край правлінню президента Асада і встановити справедливість. «Ми увійшли туди, щоб припинити правління тирана, який здійснює державний терор», підкреслив Ердоган і додав, що турецькі військові не увійшли б до Сирії з іншої причини.

Туреччина з серпня проводить в Сирії військову операцію «Щит Євфрату» за підтримки Вільної сирійської армії.