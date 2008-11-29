Вогняний терор

Понад 220 пожеж в різних районах, у першу чергу в Хайфі і передмістях, в районі Єрусалиму, в Галілеї, — такі сумні підсумки минулого тижня в Ізраїлі.

Близько двохсот осіб були доставлені або звернулися в лікарні (обійшлося без важких травм і ушкоджень, в основному йшлося про ураженнях дихальних шляхів від диму). Евакуація десятків тисяч з уражених вогнем районів (в Хайфі з різних кварталів було вивезено близько 80 тисяч жителів). Зазначимо пригоди однієї групи молоді, яка перебуває в Ізраїлі в рамках проекту «Маса» (навчання в ізраїльських навчальних закладів від півроку до року). Ці юнаки і дівчата, в основному з країн СНД, були евакуйовані з району Хайфського університету і перевезені в мошав Бейт Меїр неподалік від Єрусалиму, і біля цього мошава теж був здійснений підпал де пожежники боролися з вогнем.

Додамо до цього загибель десятків тисяч дунамів лісів, так ретельно викоханих ціною багаторічних зусиль на посушливому неродючому грунті. Відключення електроенергії, припинення залізничного сполучення на деяких лініях, перебої в русі транспорту на шосе. Скасування занять у школах, закриття дитячих садків. І, звичайно, в загальному рахунку, збитки в сотні мільйонів.

Важке стихійне лихо, викликане надзвичайною багатоденної сухістю і сильними вітрами? Тяжке лихо, але стихійне? Ні, далеко не стихійне. Так вважають і ізраїльські служби безпеки, з одного боку, і арабські ЗМІ і автори публікацій з цього приводу на арабських сайтах в інтернеті, з іншого. «Аллах карає Ізраїль вогнем!», — радіють останні. А деякі навіть точно знають за що — за те, що в Кнесеті обговорюється закон про обмеження децибел відозв муедзинів, щоб вони не будили людей, яким зовсім не вставати на «намаз» в половині п'ятогї ночі. Але навіть якщо допустити, що це кара Аллаха, то робить це він цілком земними способами — достеменно (в ряді випадків за показаннями свідків, в інших за характером загоряння) встановлено, що причиною значної частини пожеж був навмисний підпал, причому на грунті національної ненависті.

Іншими словами - це акти терору. Не можна сказати, що це абсолютно новий різновид терору — палестинці підпалювали ліси в Ізраїлі і раніше. Небаченим досі в цій хвилі «вогняного терору» є його масштаби. До теперішнього часу затримано вже близько 15 паліїв, але їх, звичайно ж, значно більше. Просто ізраїльській владі зараз не до них — потрібно гасити пожежі, евакуювати жителів з уражених вогнем районів, надавати допомогу постраждалим. Це набагато важливіше, а злочинців ізраїльські служби безпеки рано чи пізно зловлять.

Поки існує тенденція вважати «вогненний терор» стихійним, як і останню, так звану «інтифаду ножів». Але все ж здається вельми дивним, як це десятки арабських підлітків (а серед затриманих в основному неповнолітні) відразу прокинулися у віддалених один від одного районах Ізраїлю, запаслися ганчірками, бензином або чимось подібним і пішли підпалювати. Не віриться, навіть якщо взяти до уваги шалену кампанію з підбурювання в «арабському інтернеті».

Міністр освіти Нафталі Бенетом, висловився наступним чином: «Підпалювати землю можуть тільки ті, кому вона не рідна, кому вона не належить».

Слід зазначити, що свою допомогу в гасінні пожеж запропонувало керівництво Палестинської автономії, яке направило кілька пожежних команд. Велика мечеть в Хайфі оголосила, що готова надати тимчасовий притулок людям, що залишилися без даху над головою. Якщо брати весь, так би мовити, «палестинський конгломерат» в цілому, то картина виглядає, м'яко кажучи, дивно: одна рука підпалює, інша — гасить і допомагає «погорільцям».

Руку допомоги Ізраїлю протягнули також багато країн. Літаки і обладнання для гасіння пожежі направили Україна, Азербайджан, США, Великобританія, Франція, Італія, Греція, Хорватія, Туреччина, Росія, Кіпр.