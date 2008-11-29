Як домогтися комфорту в салоні свого авто взимку

У будь-якому автомобілі місце водія повинно бути комфортним і ергономічним. Будь-який виробник прагне зробити так, щоб водій відчував себе максимально зручно, сидячи за кермом.

Методів щодо поліпшення комфорту в автомобілі існує багато.

Роблячи ставку на наші кліматичні умови, головним атрибутом в автомобілі можна вважати всі види підігріву того, з чим стикається водій і пасажир. Також дуже важливим можна назвати обладнання для поліпшення видимості, а так само - всі системи безпеки.

Сьогодні все частіше автовиробники поставляють на Український ринок автомобілі, які мають більшу потужність акумулятора, а також - підігрівом передніх сидінь.

Робота даної функції відбувається за рахунок нагріваючої пластини, яка знаходиться всередині сидіння. Ці досить примітивні системи - мають всього один режим і дуже прості в своєму застосуванні.

Але, у деяких машин, дана система може включати кілька режимів, до яких застосовуються спеціальні кнопки, розташовані або на самому кріслі, або - на панелі управління. Також обігрів здійснюється і задніх сидінь. Дана система підключається через прикурювач, і не вимагає істотних грошових витрат. Але варто відзначити, що дана система займає гніздо, яке може бути дуже потрібним в певних ситуаціях, наприклад, для зарядки телефону.

Існує також і вбудований обігрівач. Але ця процедура є клопіткою, та й грошей ви витратите більше. Дана система вбудовується в сидіння і вимагає підключення до електронної мережі автомобіля.

Наступна функція - це обігрів керма.

Деякі компанії, які виробляють автомобілі середнього і бізнес-класу, зробили цю функцію своєю «фішкою». Для недорогих автомобілів - також існують схожі функції.

Наступна функція - обігрів лобового скла.

За допомогою, практично, непомітної сітки обігрівача - лобове скло прогрівається по всій своїй поверхні за невеликий проміжок часу. Ця опція дозволяє зробити процедуру чищення скла від льоду і снігу більш комфортною. Також, дана функція дозволяє уникнути проблеми запотівання лобового скла. Варто зазначити, що альтернативи цій функції - не існує.

Наступний вид - це обігрів форсунки омивача лобового скла.

Ця функція дозволяє стежити за чистотою лобового скла в будь-яку погоду. Ця функція працює за рахунок приєднання двох контактів до форсунки, які забезпечують нагрів кільця навколо її. Також, в цей спосіб можна включити обігрів омивача фар.

І останнім у нас буде - підлокітнік для авто з підігрівом

Водій повинен сформувати власне місце так, щоб йому було комфортно и в тій же час затишно. До того ж будь-який виробник автомобілів також намагається будь-якими способами сформувати для водіїв відчуття комфорту и додаткової безпеки.

Особливою складовою в салоні автомобілів вважаються підлокотники для авто, які гарантовано, забезпечують и водієві и пасажирові зручні умови для розміщення в цілому. Важливо, щоб підлокітник було обрано правильно, адже є певні правила, особливості та критерії вибору, які будуть відповідати всім вимоги власників авто. Потрібно розуміти, що такий простий аксесуар вкрай важливий для того, щоб розслабитися і трохи відпочити.

Підлокітники в наш час часто пропонуються зі спеціальним підігрівом. Щоб була можливість встановити підігрів, від водія потрібно мінімальна кількість витрат часу, сил і грошей. В основному будуть використовуватися спеціальні накидки різного типу, які в майбутньому будуть працювати як найкращий засіб для проведення підігріву з урахуванням потреб.