Продвижение новых продуктов в местах реализации

На смену традиционным видам маркетинга приходят новые методы работы с покупателем. Сперва в западном сегменте рекламного рынка, а затем и у нас стремительно начало развиваться такое направление, как БТЛ — комплекс рекламных мероприятий, направленных на непосредственный контакт с потенциальным клиентом. Наиболее распространенные БТЛ-приемы — проведение дегустаций и распространение рекламных листовок в торговых залах.

Дегустация

Этот инструмент работает безотказно по всему миру. Трудно обнаружить покупателя, который бы больше верил рекламным слоганам, нежели собственным вкусовым ощущениям. Именно на это и рассчитывают устроители дегустаций, продвигающие на рынок новый продукт.

Организация дегустаций — способ создания благоприятного отношения к продукту у конечного потребителя. В кризисное время у большинства покупателей отсутствуют средства на рискованные эксперименты. Не всякий может себе позволить купить на пробу целую упаковку нового йогурта, сыра или колбасы. Маркетологи учли эту особенность спроса, предлагая посетителям торгового зала бесплатную дегустацию новых продуктов, что позволяет однозначно решить вопрос, согласен ли участник дегустации стать покупателем товара, либо ему товар безразличен.

Как проводятся дегустации

Дегустации проводятся рядом с местом реализации нового продукта. Чаще всего местом проведения выбирают крупные торговые центры, супермаркеты или специализированные магазины. Со специальной стойки посетителям предлагают пробники продукции: разлитые по стаканчикам порции вина или пластинки сыра. С помощью этого приема можно ознакомить максимальное количество покупателей с вкусовыми качествами нового продукта.

В качестве разновидности дегустации можно рассматривать распространение пробников продукции на улице. С этой целью выпускается ограниченная партия уменьшенных упаковок продукта. Миниатюрные упаковки, имеющие дизайн, аналогичный обычной пачке, бесплатно распространяются среди прохожих. Такие акции часто проводятся для продвижения новых сортов чипсов, закусок под пиво, мороженого, конфет, соков.

Раздача листовок

Привлечь внимание покупателей к новому продукту можно еще одним способом — раздачей листовок рядом с местом реализации. Раздача листовок в ТЦ позволяет заинтересовать посетителей торгового центра описанием новинки: сообщить название, показать узнаваемые особенности дизайна, обозначить цену и отличительные особенности нового продукта. Рекламный материал может выступать в качестве призового купона, дающего право на бесплатный пробник продукции, что привлечет в отдел дополнительных посетителей.