З 2017 року в Росії трудові мігранти будуть платити додаткове мито

Міністерство освіти і науки Російської Федерації завершило підготовку поправок в Податковий і Бюджетний кодекси РФ, які передбачають введення державного мита за видачу громадянам інших країн для роботи на території Росії сертифікатів про знання російської мови, історії країни та основ її законодавства. Кінцевий розмір державного мита ще не визначено, але воно може скласти 600 - 1000 рублів.

З 1 січня 2015 року закон зобов'язує всіх мігрантів, які бажають отримати дозвіл на роботу в Росії, пройти комплексний тест з російської мови, основ права і російської історії, а також отримати підтверджує проходження цього іспиту сертифікат. А з всіма освновними законми можна ознайомитися на сайті http://сводзаконов.рф, де представлена вся законодавча база РФ. Вартість іспитів - 4,9 тисяч рублів, якщо приїжджий претендує на дозвіл на роботу. Якщо мігрант має намір отримати вид на проживання або дозвіл на тимчасове проживання - 5,3 тисяч рублів. Для громадян Донецької та Луганської областей передбачена спеціальна ціна - 2,5 тисячі рублів. У різних регіонах Росії вартість іспиту може відрізнятися і в більшу сторону. Це залежить від того, хто проводить іспит. Міносвіти пропонує додати до цих сум мито в розмірі 600 -1000 рублів, з яких 20% підуть у федеральний бюджет, а 80% - до бюджету суб'єкта.

На кінець 2015 року такі іспити здали понад 1,7 мільйона чоловік, причому успішно змогли пройти тест 90% всіх мігрантів. Найчастіше складали іспит у 2015 році громадяни Узбекистану - приблизно 44%, Таджикистану -23%, України - 11%, Азербайджану - 5%, Молдови - 4%, Китаю, Вірменії та Киргизії - по 3%.

"Проект пов'язаний не стільки з освітньою, скільки з міграційною політикою. Зараз у багатьох колишніх радянських республіках стали гірше знати російську мову і історію Росії. При цьому до нас почали приїжджати цілі родини, які бажають залишитися в країні. Потік мігрантів дуже великий, і його необхідно контролювати", сказала директор Інституту розвитку освіти НДУ ВШЕ Ірина Абанкіна.

Крім необхідності знизити потік низькокваліфікованої робочої сили є і фінансова зацікавленість у поповненні бюджету країни. Тільки за 2015 рік іноземним громадянам було видано близько 1,5 мільйонів патентів на роботу, що принесло до бюджету 23 мільярда рублів. У 2014 році в бюджет Росії від трудових мігрантів надійшло 13,5 мільярдів рублів.

Іспит для мігрантів був введений указом президента від 7 травня 2012 року "Про забезпечення міжнаціональної злагоди", які передбачають проведення тестування всіх трудящих мігрантів крім висококваліфікованих фахівців. Приїжджі, які працюють у сферах ЖКГ, роздрібної торгівлі або побутового обслуговування, складають іспит з російської мови вже з грудня 2012 року.