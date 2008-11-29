Тайський аюрведичний масаж

Тайський аюрведичний масаж поєднав в собі найкраще з традиційної китайської медицини, йоги і аюрведичного вчення Індії. Під час процедури використовуються спеціальні натуральні масла, що підібрані відповідно до доше, гарячі камені різної форми і парафінові маски для стоп і долонь змішані із зборами ароматних трав.

Традиційно ритуал починається з молочної ароматної ванночки для ніг з додаванням морських солей і ефірних масел, яка насичує шкіру стоп поживними речовинами та мінералами, а паціент насолоджуєтеся екзотичними квітковими ароматами.

Попередньо тіло розігрівається за допомогою гарячих каменів у точковій і лімфодренажній техніці. Процедура виконується з аюрведичним, розігрітим на свічках маслом. Потім виконується традиційна тайська техніка масажу, яка поєднує в собі силовий вплив на м'язи і сухожилля з точковим масажем, мануальною терапією і пасивною йогою. Глибоке натискання розминає м'язи, розтягує сполучну тканину, підсилює енергетичний і кров'яний потік, знімає стрес, стимулює роботу внутрішніх органів, покращує лімфотік, очищає організм від шлаків і зайвої рідини. Цей массаж відновлює загальну рівновагу м'язових груп, знімає біль, підвищує рухливість суглобів, покращує поставу.

Особливу увагу майстер приділяє стопам ніг, так як саме тут розташована найбільша кількість енергетичних точок, що відповідають за роботу внутрішніх органів.

У завершенні опрацювання всього тіла на стопи і долоні наносяться парафінові маски з аюрведичними травами, які підбираються індивідуально з доше. Вони гармонійно завершують вплив на урівноваження енергій організму, і є прекрасним доглядом за шкірою стоп і долонь.

Результатом аюрведічеського тайського масажу є відновлення внутрішнього балансу, гармонізація нервової системи, відновлюється нормальна робота внутрішніх органів. Масаж зміцнить і омолодить тіло, а організм залишиться в стані рівноваги, гармонії та енергетичного підйому.