Друк на полотні: як вибрати подарунок

Широкоформатний друк на холсті дозволяє створювати високоякісні полотна будь-якої тематики і в будь-якому форматі. Наприклад, можна отримувати картини, які імітують картину маслом або акварель.

Особливою популярністю користується друк фото на полотні. Досить мати в розпорядженні файли з професійно зробленими знімками, щоб замовити картини з портретом. Причому можна вибирати імітацію техніки живопису.

Сьогодні кожен може замовити тут друк на холсті будь-якого зображення. І якість готової роботи буде відмінною, якої б складності не була замовлена картина. Навіть копії картин великих художників, виконані методом широкоформатного друку, будуть виглядати майже як оригінал.

Друк на полотні – це чудовий подарунок як для близького друга або родича, так і для колеги по роботі, начальника або просто знайомого. Як показують опитування, люди однієї статі і віку, як правило, віддають перевагу однаковим картинам. Так що ж подарувати на день народження, ювілей або професійне свято своїм рідним і близьким?

Подарунок для чоловіка

Представники сильної статі зазвичай віддають перевагу жанровим сценам, пейзажі та портрети. Вибираючи останній варіант, обов'язково врахуйте інтереси чоловіка – нехай портрет відображає його хобі або давню мрію. Завзятого рибалку можна зобразити з величезною щукою, а мисливця – з оленем. Для будь-якого чоловіка велике значення має його соціальний статус. Підкресліть професійні досягнення іменинника відповідним подарунком – нехай на полотні він буде в образі царя або давньогрецького бога. Можна підійти до цього питання з часткою гумору і «втілити в життя» його дитячі мрії, вручивши картину, на якій він зображений космонавтом, знаменитим співаком або футболістом.

Подарунок для жінок

Жінкам різного віку подобаються натюрморти з квітами і фруктами, а також картини з зображенням тварин. Вибираючи фотоколаж, обов'язково знайдіть найбільш вдалий знімок дами, на якому вона виглядає молодою, стрункою і усміхненою. Можна зобразити персонаж з фруктами і квітами – вони ніколи не зів'януть, а красуня у центрі картини завжди залишиться молодою і сяючою. Ще більш вражаючим подарунком стане полотно, на якому жінка зображена в ролі принцеси, чарівниці, грецької богині або історичної особистості. Головне – врахувати інтереси і смаки, кому призначається подарунок.

Картини для дітей

Будь-яка дитина обожнює героїв казок, мультфільмів і комп'ютерних ігор – про це нескладно дізнатися, заглянувши в особисту кімнату. Вибираючи подарунок для юного друга або родича, замовте друк на полотні із зображенням улюбленого героя. Ще краще подарувати іменинникові картину, на якій він зображений разом із популярним персонажем – рука об руку з цим героєм!

Картини для сімейних пар

Подружній парі прийде до смаку полотно однієї з весільних фотографій – нехай вони згадають ніжні почуття, які поєднали колись їх серця. Молодій сім'ї можна вручити тематичний портрет, на якому вони зображені в ролі відомих пар, наприклад Алладіна і принцеси Жасмин, Бонні і Клайда, Ромео і Джульєтти. Не бійтеся фантазувати – чим оригінальніше буде Ваш подарунок, тим більше радості він принесе винуватцям святкування!