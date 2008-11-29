Проблема акне у підлітків

Вугровий висип хоч і не смертельне, але дуже неприємне захворювання, яке залишати без уваги не допустимо.

Запущені вугри при відсутності адекватного лікування здатні спотворювати шкіру на все життя, утворюючи некрасиві рубці.

Головне завдання при лікуванні вугрового висипу – це максимально можливе скорочення вироблення шкірного сала, а також видалення відмерлих клітин епітелію та очищення шкіри від патогенних бактерій.

Лікування обов'язково повинне бути комплексним, включати в себе використання медикаментозних аптечних препаратів, дієти, а також (при необхідності) певні косметологічні процедури про які можна докладніше дізнатися за посиланням http://virtus.ua/ugri-akne/ .

При бажанні для досягнення максимального результатами можна скористатися рецептами народної медицини.

Медикаментозні засоби лікування акне

Медикаментозне лікування вугрової висипки може включати в себе як препарати для внутрішнього застосування (наприклад, якщо причини вугрів полягає в збої роботи шлунково-кишкового тракту або при гормональних порушеннях), так і для зовнішнього.

Аптечні мережі пропонують великий вибір засобів, але все ж буде краще, якщо ліки буде прописано лікарем-дерматологом або іншим вузьким спеціалістом.

Всі препарати проти акне мають протимікробну дію.

У випадках, коли на шкірі з'явилася велика кількість запальних вогнищ, рекомендують засоби, до складу яких входить азелаїнова кислота. Саме вона максимально підсушує шкіру, усуває надлишки шкірного сала, але в той же час не пошкоджує здорові клітини епітелію (на відміну від спирту).

Корисні також препарати з вітаміном А. Цей вітамін бере активну участь у процесі загоєння шкіри і перешкоджає її рубцювання, що позитивно позначається на швидкості позбавлення від вугрової висипки.

Засоби народної медицини

Народні засоби допомагають добитися хорошого ефекту в лікуванні вугрів у підлітків.

Добре допомагають відвари рослин, які відрізняються вираженими терпкими і хорошими антисептичні властивості: листя берези, мирта, чорної смородини, лавра. Настоями цих рослин потрібно протирати попередньо очищену шкіру два рази на день протягом двох місяців. Але зазвичай ефект помітний вже через тиждень таких щоденних процедур.

Добре допомагає калина. Соком ягід потрібно протирати чисту шкіру. Змивати сік не потрібно! Вже через п'ять днів вугрів стане значно менше.

Корисний і сік алое. Він не тільки знімає запалення на шкірі, але і прискорює загоєння рубців.

Насправді рецептів народної медицини дуже багато, але все-таки перед їх застосуванням рекомендується проконсультуватися з фахівцем.

Дієта

Зазвичай особлива дієта не призначається, але лікарі рекомендують відмовитися від шоколаду, жирної, солоної і копченої їжі.

Доведено, що саме ці продукти харчування провокують вугровий висип у підлітків.

Дієта при лікуванні вугрів повинна включати в себе велику кількість зелені, овочів і фруктів. Особливо корисні ті, які містять велику кількість вітамінів А і Е (шпинат, горіхи, квасоля, огірки, моркву і абрикоси).

Корисні продукти з високим вмістом цинку – жирні сорти риби, яловича печінка, спаржа, морепродукти.

Дієта повинна супроводжуватися вживанням рідини. Краще, якщо це буде проста очищена вода і зелений чай.

Слід відмовитися від какао, чорного чаю та кави. Вода виводить накопичені в організмі шлаки, що сприяє недопущення появи нових вугрів.

Косметологічні процедури

Завдання косметологічних процедур при лікуванні акне – максимально очистити пори шкіри.

Для цього застосовуються особливі масажні тактики.

Для видалення відмерлих клітин шкіри використовують пілінги. Але пілінги повинні бути м'якими, ніжними. Бажано з натуральних компонентів, таких як кавова гуща або стовчені вівсяні пластівці.

Хороші результати дає поверхнева кріотерапія – вплив на шкіру низькими температурами.

За умови відсутності запальних осередків на поверхні шкіри можна скористатися лазерною терапією.

Профілактика акне

Профілактика полягає у виключенні факторів, які провокують появу вугрів.

Щоб знизити ризик появи проблем з шкірою, необхідно ретельно доглядати, головним чином – очищати.

Неприпустимо використання неякісної косметики!

Необхідно створити всі умови для того, щоб підліток у такий складний для себе життєвий період, відчував себе добре в емоційному плані. Потрібно прагнути до максимально відкритих взаємин, щоб, при необхідності, прийти йому на допомогу і не допустити стресового впливу на дитину.

Важлива фізична активність і правильне харчування. Раціон харчування має бути збалансованим і складатися переважно з корисних продуктів.

У разі появи вугрів, необхідно звернутися до дерматолога. Тому що в деяких випадках вугри можуть свідчити про серйозні проблеми в організмі.