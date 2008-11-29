Терапія і як вибрати досвідченого лікаря терапевта

Ми підкажемо вам, як правильно вибрати лікаря.

Коли у нас щось болить, виникає питання, до якого лікаря звернутися? Відповідь виявилася простою - перш за все до терапевта. Чому саме до нього?

Кожна людина має потребу в зустрічі з грамотним лікарем, якому можна довірити свої внутрішні таємниці і своє здоров'я.

У людей часто виникає питання, як вибрати хорошого терапевта. Це дійсно важко, в мережі є маса публікацій на цю тему. Структура сучасного медичного обслуговування вже відрізніться від тої до якої ми звикли, та має, як недоліки, так і переваги. Великим плюсом є можливість самостійного вибору доктора. Ми можемо вільно користуватися такими сайтами, вибираючи кваліфікованого фахівця, комфортні умови, якісне обслуговування і, звичайно ж, прийнятні ціни. Тут ви легко зможете знайти для себе відповідного лікаря або записатися на діагностику буквально за кілька хвилин і абсолютно безкоштовно.

Більшість людей не люблять відвідувати медичні установи, відкладаючи такі походи як можна на більш тривалий термін. Але таке ставлення до свого здоров'я неприпустимо. Адже той мінімальний обсяг заходів, який здатний привести до позитивного результату при ранньому зверненні може вилитися у важку терапію і тривалий реабілітаційний період, якщо хворий, боячись лікарів, звернувся пізно, коли руйнівний процес вже запущений і зайшов занадто далеко. При цьому повернути колишнє здоров'я не завжди вдається внаслідок незворотності деяких процесів.

Тому відповідь на питання, коли слід звертатися до терапевта, може бути тільки один – якомога раніше! Це необхідно зробити вже після появи перших ознак нездужання. Набагато краще, якщо лікар вам скаже, що паніка помилкова, ніж затягнути з постановкою діагнозу і лікуванням захворювання.

Причиною звернення до лікаря може стати:

незрозуміла втрата у вазі.

висока ступінь стомлюваності.

поява фізичного і психологічного дискомфорту.

виникнення перших ознак хвороби. наприклад, при застуді це може бути нежить, підвищена температура, першіння горла і так далі.

відчуття болю в тій чи іншій ділянці тіла.

якщо з'явилося відчуття тяжкості, розпирання або тиску.

Лікування у досвідченого терапевта дає:

1. Позбавлення від болю різного ступеня тяжкості (захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту)

2. Ваші внутрішні органи будуть здорові (захворювання всіх внутрішніх органів)

3. Ви позбудетеся від задишки і зайвої ваги (захворювання серцево-судинної системи, ожиріння)

4. Пройде втома, слабкість і запаморочення (захворювання судин)

5. Ваші кістки будуть міцні і міцні (захворювання остеопороз, остеоартроз)

У практичній діяльності терапевта найбільш відповідальним завданням є правильне трактування фізіологічних, патолого-анатомічних і семіотичних даних в діяльності різних органів, а також механізм розвитку тієї чи іншої ознаки хвороб. Для вирішення цього завдання терапевт повинен знати як мінімум 3500 різних симптомів і синдромів, і стільки ж по іншим суміжним дисциплінам: хірургія, інфекційні захворювання, онкологічні захворювання, генетичні захворювання. Це є об'єктивна причина, що з кожним роком «зникають» або «вимирають» справжні терапевти і з'являються лженаукові фахівці, які суперечать концепції істинної, справжньої загальної терапії. Приклад: гіпертологі, аритмологи, ліпітологі і т.д.

На сьогоднішній день, проведені реформи охорони здоров'я намагаються перекроїти організацію медичної допомоги на західний манер, ввівши більше кваліфікованих фахівців широкої спрямованості, сімейних лікарів, скорочуючи позиції більш вузьких фахівців. Добре це чи погано розсудить життя. Але те, за що відповідає досвідчений, кваліфікований терапевт – не замінити нічим – це навіть не обговорюється!

Словом, ваш терапевт повинен знати, від чого він вас лікує. І бути в змозі за вашим запитом виразно і чітко розповісти вам про це.