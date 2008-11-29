Оформлення вітрини в кафе. Способи і нюанси

Просте дотримання правил оформлення вітрин кафе може зробити їх більш привабливими для потенційних клієнтів. Звичайно ж, оформлення повинно бути виконано строго в стилі внутрішнього дизайну, носити інформаційний характер і сприяти збільшенню прибутку кафе.

Використовуються будь-які прийоми: на вітрині відображають назва закладу, який-небудь сюжетний епізод або просто красиво розставляють товарний асортимент.

Проаналізувавши поради досвідчених дизайнерів стосовно тонкощів оформлення вітрин магазинів, ми прийшли до висновку, що вони актуальні і для власників кав'ярень.

Ось основні нюанси, як оформити вітрину в кафе:

Спробуйте поглянути на неї очима перехожого. Зайшли б ви всередину? Чи приваблює вас заклад, в якому раніше ви ще ніколи не були?

Додайте на вітрину акуратно і незвично виставлені товари. Сьогодні є підставки на будь-який смак, обертові конструкції, стелажі зі скляними полицями – всі вони дозволять представити ваш продукт у вигідному світлі;

Близько 60% від першого враження створює колір. Тому так важливо використовувати в оформленні полиць кольори логотипу закладу або просто приємні оку відтінки, які не дратують. Переконайтеся, що всі використовувані кольори відмінно один з одним поєднуються;

Не забувайте про освітлення. Згідно з дослідженням, рівень продажів при наявності на вітрині магазину або кафе правильно підібраного світла, збільшується на 50% і більше;

Додайте написи, які легко читаються і відвідувачам не доведеться напружуватися, щоб розібрати шрифт;

Якщо декоруєте вітрину плівкою – то замовте високоякісне тривимірне зображення, такий друк більш цікавий;

Елементи декору при необхідності повинні бути легко замінними. А дизайн повинен допомагати вам виділятися серед однотипних закладів.

Трохи затримаємося на оформленні вітрин кафе світлом, адже яскраво освітлений заклад видно здалеку, що спокушає клієнтів і привертає їх увагу.

Підсвічування можлива у двох варіаціях: суцільне, з використанням ламп денного світла, і невеликі точкові прожектори, кожен з яких спрямований на певне блюдо. Другий варіант більш вигідний, відтінок світла при цьому практично не має значення. Але можна спокійно використовувати світлодіодні лампи в декоруванні.

Як ви могли помітити, що деякі з наведених вище порад на перший погляд здається досить проблематично реалізувати. Мова йде про прикрасу вітрини смачними стравами, при одному погляді на які у перехожих течуть слинки. Якщо власник взуттєвого ще може розставити на полицях товари з нової колекції, то як вчинити господареві ресторану або кафе?

На допомогу прийдуть реалістичні муляжі страв, які можна виготовити під замовлення. Їх розміщують за категоріями, щоб оку було простіше знайти десерти або основні страви.

Вбиваємо відразу двох зайців: завдяки відкритій вітрині з муляжами страв з меню клієнти можуть заздалегідь визначитися з вибором, що значно скоротить час прийняття замовлення, а також позбавляємося від проблеми збереження товарного виду їжі, якщо розміщувати на полицях справжні вироби кулінарії.

Для декору вітрини можна використовувати наявний асортимент невагомих десертів, але тільки якщо вітрина забезпечена необхідним холодильним обладнанням. На перший план виступає чистота, ніяких крихт і бруду, а ароматні десерти далі зроблять все за вас.

Незалежно від обраної концепції, всі розташовані на вітрині тарілки і підставки повинні бути забезпечені цінниками. Ефектно виглядають такі меловые ценники. Величезний плюс цінників під крейдяної маркер полягає в багаторазовому використанні.

На них вказуємо:

вартість страви;

її найменування;

бажано калорійність і склад, щоб дати якомога повну інформацію та полегшити процес вибору.

Декором вітрини може послужити манекен кухаря або якогось героя в повний зріст (в залежності від тематики кафе персонажі можуть змінюватися), а також можна скласти цілу композицію з тарілок з муляжами їжі. Вони виглядають настільки правдоподібно, що відвідувачі навіть не помітять різниці.

Доречно використання живих квітів, зелені і навіть штучних гілочок. Поряд з вітриною можна вивісити почесні грамоти і нагороди шеф-кухаря, це прикрасить стіну і додасть авторитету кафе.