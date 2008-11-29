Про особенности удаления зубов

Все непременно знакомы с таким специалистом, как стоматолог. Конечно, ведь терапия и удаление зубов - одна из древнейших стоматологических процедур в истории человечества. Не давно, когда больной жаловался на зубные боли - ему выписывали мало эффективные настои из трав. Не многим они помогали, и врач вырывал "больное место" специальными клещами. Прошло уже немало лет, медицина значительно продвинулась вперед, но удаление зубов также применяется в практике медицинского обслуживания.

Студия эстетической стоматологии Da Vinci - путь к решению проблем полости рта

Часто происходит так, что мы до последнего не идем к доктору. Занимаемся самолечением, ищем методы спасти ситуацию и уменьшить зубную боль - однако все безрезультатно. И наступает день, когда мы обращаемся к специалисту. Многие врачи к сожалению, предлагают удалить поврежденный зуб, а в стоматологии эстетики Da Vinci - главная цель сохранить зубной ряд.

Удаление - самая крайняя мера.

Специалисты прибегают к этому, если:

Невозможно восстановить целостность зуба;

Травмировался корень;

Воспалительные процессы в полости рта, которые приносят вред организму;

Подвижность (запущенная форма пародонта);

Неправильное расположение.

Что происходит перед хирургическим вмешательством?

Перед тем, как удалить зуб - стоматолог выполнит осмотр. Он профессионально оценит состояние коронки и корня. Для оперативного и безошибочного диагностирования - будет сделан рентгеновский снимок и, если понадобиться - дополнительные обследования. В стоматологическом центре Da Vinci - пациентам гарантировано отсутствие болевых ощущений, ведь используются современные методы обезболивания.

Зуб мудрости - самая частая причина удаления. Его довольно сложно чистить и лечить, он находится довольно глубоко во рту и к нему фактически не добраться. В связи с этим - чаще подвергаются кариесу и несет самые разнообразные проблемы заражая своих "соседей". Также, "мудрые зубы" могут иметь не правильное расположение (горизонтальное, с наклоном). И это ведет к удалению. Стоматолог проведет диагностику и расскажет, что вас ожидает, пропишет лекарства.

Как происходит удаление?

Началом - является диагностика больного участка. Доктор проверяет есть ли аллергия на лекарственные препараты. Если диагностирование показало, что все хорошо - можно приступать. Вам сделают укол и будут ждать действия (замораживание и обезболивание). Тем временем, врач подбирает набор нужных инструментов. Если ситуация легкая - зуб извлекают сразу, если ситуация тяжелая - делается разрез десны. После выполненной операции - обрабатывается лунка и ушивается. Если у пациента выходит гной - ему дают выйти и в лунку кладут лекарство. Все случаи индивидуальны и подробнее о вашем случае - расскажет лечащий врач.

Главные рекомендации квалифицированных специалистов после выполнения медицинского вмешательства:

После проделанных манипуляций вам положат на лунку тампон с кровоостанавливающим и обезболивающим составом, от него стоит избавиться через 10 мин после операции. Первое время (2 - 3 часа) не нужно употреблять пищу и напитки. Не стоит курить и перетруждаться.

Будьте здоровы!

Обращайтесь своевременно к квалифицированным специалистам!

Информация предоставлена сайтом студии эстетической стоматологии DAVINCI https://davinci-clinic.ru/surgery/udalenie-zubov

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