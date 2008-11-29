Кальян мода чи залежність?

Кальян це унікальний пристрій куріння та має дуже багато назв. Деякі називають його hookah, hooka, shesha, huka, nargile, narghile, shisha, shesha, sheesha, nargila, або shishah. На близькому сході кальян був стандартним пристроєм для куріння протягом століть.

Версій виникнення кальяну безліч, однак більшість джерел вказує, що батьківщиною кальяну все – таки є індія. Вважається, що індуси навчили курити кальян персів, а ті передали свій досвід сирійцям і єгиптянам. Пізніше кальян завоював популярність в Тунісі, Ірані, Пакистані, ще пізніше – в Африці. Перші кальяни робилися з підручних засобів. На островах колбою служив кокос, а шлангами — порожнистий очерет. На рівнинних частинах в якості колби могли використовувати гарбуз.

Заправляли кальяни різними видами тютюну. Багаті верстви суспільства використовували суміш тютюну та фруктової патоки (як правило виноградної), гашишу і навіть перлового пилу, однак основне населення курило чорний тютюн (Tambak). Підпалювався тютюн за допомогою деревного вугілля який розміщували саме на тютюн. У колбу кальяну для посилення смаку, могли заливати різні фрукти, соки і масла.

В наші дні, у виробництві кальянів використовують більш нові і вдосконалені технології, мідь і латунь змінила нержавіюча сталь, трубки тепер виробляються з силікону (представлений тут асортимент, як кальянів так і тютюну на будь який гаманець ). Нові технології спрощують процес експлуатації кальяну і роблять його більш довговічним. Як і сотні років тому, в наші дні кальян цінують і люблять його шанувальники, жінки і чоловіки, завзяті курці і ті, хто не палить цигарок.

Міф про «нешкідливості» кальяну народився з доводів про те, що спеціальний кальянний тютюн не горить, а тліє і не виділяє нікотину і смол. Більш того, на думку курців, дим, що пройшов фільтрацію через воду позбавлений усіляких токсинів. Однак, це не зовсім так. Дим від кальяну мало чим відрізняється від сигаретного. У своєму складі він містить нікотин, і різні смоли, а також кобальт, свинець, хром. А значить навантаження на серце і легені все ж є. Однак справедливості заради, варто сказати, що кількість цих шкідливих речовин в кальянному димі дійсно менше, але часто це з лишком компенсується збільшеною кількістю чадного газу і тривалістю сеансу куріння та більш глибоким вдихом. Так, якщо за 45 хвилин куріння кальяну організм отримає стільки ж шкідливих речовин, скільки отримав би від викурювання пачки цигарок, то кількість чадного газу можна прирівняти до 100 викурених сигарет. І якщо після 100 сигарет за одну годину шкода буде відчуватися, то час, проведений в кальянній пролетить непомітно.

Багато людей, котрі ніколи не палили, обожнюють кальян, технології полегшують життя електронними кальянами. Чому така мода на них? Можливо, є ті, хто від них залежний, ті хто слідує за модою, і ті, хто просто насолоджуються атмосферою, яка створюється під час куріння. Напевно, саме атмосфера, найбільш цінна та унікальна частина кальяно-куріння.