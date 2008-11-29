В Україні прискорилося зростання цін

Зростання споживчих цін в жовтні прискорилося до 2,8% по порівнянню з 1,8% місяцем раніше. Про це повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,8%. Найбільше (на 50,9%) подорожчали яйця. На 5,5-1,2% підвищилися ціни на овочі, молоко і молочні продукти, масло, м'ясо птиці, сало, цукор, рис. У той же час на 3,8-1,5% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,2%, в т.р. тютюнові вироби - на 2,6%, алкогольні напої - на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 52,2%, а також на гарячу воду - на 5,9%, водопостачання - на 5,7%, каналізацію - на 3,7%.

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 0,8%, перш за все через подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 1,6%, палива та мастил - на 1,1%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 4,7%.

В цілому з початку року зростання споживчих цін склало 9,4%. Український уряд розраховує, що за підсумками року зростання цін складе 12%.

Нагадаємо, в 2015 році інфляція в Україні досягла 43,3%, в 2014 році споживчі ціни зросли на 24,9%.