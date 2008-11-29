Светодиодная лента - революция в освещении свершилась!

Еще совсем недавно это казалось совсем невероятным, однако в наше время применение светодиодной ленты (с ней вы можете ознакомиться на сайте) в качестве источника основного освещения является свершившимся фактом. И это является настолько удивительным событием, о котором можно со всей уверенностью заявить – на наших глазах произошла самая настоящая революция в освещении: светодиоды стали способны заменить привычные нам люминесцентные лампы и накаливания.

Да, это совершенно удивительно: как такие маленькие по размеру кристаллы, расположенные на довольно-таки узкой плате в 3-5 миллиметра способны генерировать такой яркий и насыщенный свет. Также важно помнить, что существует уже не только ленты, которые способны генерировать миллионы оттенков (они называются rgb ленты – т.е. Красный, Зеленый, Синий – смешение этих цветов позволяет произвести такое количество оттенков), но и ленты, которые хороши для основного и декоративного освещения – они называются rgbw ленты, где w – белый цвет.

Нельзя не сказать, что светодиоды, в том числе, расположенные на лентах обладают огромным ресурсом свечения достигающим более 50 000 часов работы. Как вы понимаете, подобным ресурсом похвастаться не может ни один из источников основного освещения.

Надо отметить, что светодиоды способны генерировать безопасный для человеческого глаза свет, и можно подобрать любой вид света – от холодного белого до теплого желтого под лампу накаливания. Поэтому информация о небезопасности или только способности генерировать холодный свет является всего лишь мифом.

Данный вид устройств можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Как в сухом микроклимате, так и влажном. Есть множество видов лент способных решить любые задачи.

Ну, и конечно же, стоит сказать об экономичности данных видов осветительных устройств – не секрет, что тарифы на электроэнергию постоянно растут и экономия ресурсов выходит на первый план как для отдельно взятой семьи, так и для компании.

Но самое важное заключается в следующем: ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕРНЫ ЛИШЬ ДЛЯ ЛЕНТ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. Компания «Южный город» из г. Одесса реализует только качественные ленты: самые яркие и самые надежные. Заходите на наш сайт ledshop.com.ua – наши специалисты со средним опытом работы в 7 лет всегда смогут подобрать для вас оптимальное решение – для вас это будет означать то, что вы сможете избежать очень многих проблем, потери денег и времени.