МВФ може не дати Україні транш

Національний банк допускає, що в цьому році Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надасть Україні наступний транш у розмірі 1,3 млрд дол. Через неприйняття Верховною Радою необхідних законів. Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявила глава Національного банку Валерія Гонтарєва.

"Є ризики, що нам не вдасться отримати його (наступний транш) в цьому році", - сказала В.Гонтарева.

За її словами, причиною цього є небажання народних депутатів голосувати за законопроекти, що передбачають проведення ряду ключових реформ в рамках меморандуму про співпрацю з МВФ.

Зокрема, мова йде про пенсійну реформу і введення ринку земель сільськогосподарського призначення.

"Це було обов'язком парламенту - прийняти ці зміни і бюджет", - підкреслила глава НБУ.

Гонтарева зазначила, що НБУ виконує свою частину програми співпраці з МВФ.

Вона додала, що якщо Україна не отримає від МВФ 1,3 млрд дол. і додатково від ЄС 700 млн дол., То міжнародні резерви Нацбанку не виростуть вище нинішнього рівня (зараз 15,5 млрд дол.).

Як повідомлялося, у вересні МВФ схвалив надання Україні траншу на 1 млрд дол.

В оновленому меморандумі співпраці Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ провести земельну реформу і прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

На початку жовтня Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

Раніше Національний банк очікував надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд дол. До кінця поточного року.