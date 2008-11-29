|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Порошенко остаточно порвав з Саакашвілі
Президент України Петро Порошенко звільнив Міхеїла Саакашвілі з посади одеського губернатора. Відповідний указ опублікований адміністрацією президента.
П.Порошенко також звільнив М.Саакашвілі з посади свого позаштатного радника. Раніше П.Порошенко припустив, що відставка М.Сааакашвілі пов'язана з його політичними амбіціями.
"Після поразки на грузинських виборах дехто вирішив зайнятися політикою в Україні", - сказав він, відповідаючи на питання про відставку М.Саакашвілі.
Нагадаємо, М.Саакашвілі оголосив про рішення піти у відставку через те, що корупціонери заважають йому проводити реформи. Попрацювавши 1,5 року на посаді, він не зміг домогтися хоч якихось значущих успіхів, незважаючи на гучні обіцянки.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com