Порошенко остаточно порвав з Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко звільнив Міхеїла Саакашвілі з посади одеського губернатора. Відповідний указ опублікований адміністрацією президента.

П.Порошенко також звільнив М.Саакашвілі з посади свого позаштатного радника. Раніше П.Порошенко припустив, що відставка М.Сааакашвілі пов'язана з його політичними амбіціями.

"Після поразки на грузинських виборах дехто вирішив зайнятися політикою в Україні", - сказав він, відповідаючи на питання про відставку М.Саакашвілі.

Нагадаємо, М.Саакашвілі оголосив про рішення піти у відставку через те, що корупціонери заважають йому проводити реформи. Попрацювавши 1,5 року на посаді, він не зміг домогтися хоч якихось значущих успіхів, незважаючи на гучні обіцянки.