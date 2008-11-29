Який чохол краще для смартфона

Купуючи смартфон, нам важливо зберегти його працездатність якомога довше. Дбайливе поводження з пристроєм сприяє цьому, але ми ж не застраховані від випадковостей, і завжди можна випадково його впустити. В цьому випадку захистити його може тільки правильно підібраний чохол.

На сучасному ринку представлено аксессуары Lenovo для захисту телефонів, виконаних з різних матеріалів. Спробуємо разом розібратися з тим, який чохол краще для смартфона.

Найпоширенішими і популярними є чохли-книжки. Практично всі моделі цього виду схожі один на одного, і досить зручні.

Основним їх перевагою є те, що жорстка кришка закриває екран, тим самим оберігаючи його від будь-якого впливу.

При виборі обов'язково приміряйте такий чохол на свій телефон. Всі отвори повинні точно підходити під конкретну модель, щоб було зручно вставляти в телефон навушники, зарядку і USB-кабель.

Чохли-футляри також дуже розповсюджені. Вони можуть бути виготовляються з різних матеріалів, але краще вибрати шкіру. Основною перевагою такого чохла є його компактність, так як він «обтягує» телефон.

Крім того, він забезпечує відмінний захист пристрою. До мінусів можна віднести тільки те, що під час розмови або роботи зі смартфоном, його потрібно виймати з футляра.

Чохли-бампери і чохли-накладки здатні відмінно захищати ваш пристрій від падіння і фізичного впливу. Величезним їх плюсом є чудовий зовнішній вигляд. Будь-який бажаючий може підібрати різні малюнки і кольори. Крім того, такі чохли можна зробити на замовлення, використовуючи власні картинки. Але є один недолік - вони не захищають екран, тому доведеться в комплекті придбати ще й захисну плівку. Існують ще й інші види чохлів, але вони менш розповсюджені.

Який же все таки вибрати?

Однозначної відповіді на питання, який чохол краще для смартфона - немає, адже все залежить від уподобань кожної людини.

Головне, щоб використовувати пристрій із захистом було також зручно, як і без неї. А знаючи всі переваги і недоліки, вам буде простіше визначитися.