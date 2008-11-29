Створено новий оператор ГТС

Кабінет міністрів прийняв рішення про створення нової компанії-оператора газотранспортної системи, ПАТ "Магістральні газопроводи України". Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Відповідно до плану реструктуризації НАК" Нафтогаз України "Міненерговугілля розробило проект постанови, яким передбачається створення публічного акціонерного товариства" Магістральні газопроводи України ", 100% акцій якого знаходяться у власності держави, з метою виділення діяльності з транспортування та зберігання природного газу", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Як відомо, в липні уряд затвердив план реструктуризації "Нафтогазу" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

План передбачає, що Міненерго повинно було до 1 вересня створити ПАТ "Магістральні газопроводи України", 100% якого належало б державі, а управління корпоративними правами держави здійснювало б Мінпаливенерго.