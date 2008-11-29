Гройсман знає, як важко сьогодні українцям

Уряд України знає, що громадяни перебувають в тяжкому становищі. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман в своєму відеозверненні, розміщеному на офіційній сторінці в соцмережі.

"Я розумію, наскільки сьогодні людям важко жити. І в одному питанні, я думаю, ми можемо досить ефективно побудувати систему якісних компенсаторів", - зазначив В.Гройсман.

Він нагадав, що мінімальна зарплата з 1 січня становитиме 3200 грн. "Вперше за 25 років ми змогли привести у відповідність мінімальну зарплату до реальної мінімальної прожиткової кошику, яка була встановлена на початку лютого", - підкреслив прем'єр.

За словами В.Гройсмана, держбюджет-2017 абсолютно збалансований і реальний. "І найголовніше, щоб ми, завчасно його прийнявши, відразу перейшли до плану заходів його виконання і вирішення тих завдань, які стоять в цьому бюджеті", - резюмував він.