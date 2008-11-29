Влада знайшла спосіб здерти з народу більше грошей за комуналку

До прийняття у другому читанні у Верховній Раді готують закон "Про житлово-комунальні послуги", пише газета "Вести".

Підвищення тарифів на тепло, газ, воду і світло виявилося тарифним ударом не в повній мірі. Влада задумалися про те, щоб стягувати плату за якесь "клієнтське обслуговування" - доставку тепла, електроенергії, води і газу від "входу" в будинкові мережі до квартир. А ось якою буде кінцева сума, питання. "Вона буде залежати від зносу самих мереж - думаю, близько 5% від нинішнього тарифу за тепло", - вважає екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко.

Експерти стверджують, що насправді ці платежі існують і зараз. "Формально вважається, що зараз ми цей тариф оплачуємо ЖЕКам, але на ділі система працює безглуздо", - пояснює економіст Олександр Охріменко.

До сих пір "клієнтські" були предметом торгу. За словами О.Кучеренко, вони то "сиділи" в тарифі, то з нього вилучалися. А колишній заступник голови КМДА Олександр Мазурчак пояснив, що в тариф було включено тільки дуже маленький платіж на поточний ремонт мереж. "Капремонт магістральних мереж (а також внутрішньобудинкових, хоч і неясно, на чиєму вони балансі) робиться за рахунок міських бюджетів або інвестиційних програм підприємств ПЕК", - сказав екс-чиновник.

При цьому ймовірність, що "клієнтські" в повній мірі потраплять в платіжки, вельми велика - один з членів комітету Ради з ЖКГ неофіційно сказав, що питання вирішене, і в профільному міністерстві готують методику розрахунку тарифів. "У нас на тарифах виростають олігархи, - сказав екс-глава комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Клюс. - І таке рішення обов'язково приймуть, тим більше що в першому читанні законопроект проголосований".

Другий момент - поява пені за прострочення послуг ЖКГ. Розмір пені - 0,01% від суми боргу за день. Виходить, що якщо людина заборгувала 1000 грн. за тепло, в місяць набіжить сума в 30 грн.