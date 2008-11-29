Світлодіодне дорожнє освітлення рятує життя і економить бюджет країни

Не дарма успішність країни часто вимірюють якістю її доріг. Для держави це показник економічного розвитку, для громадян - комфорту і безпеки.

Вночі дороги приховують багато небезпек, тому потребують якісного освітлення навіть при відсутності інтенсивного транспортного потоку. У той же час, дорожнє освітлення - одна з найзначніших статей витрат міського бюджету на електроенергію.

Економити на освітленні доріг і автомагістралей або зберігати постійну видимість для автомобілістів і пішоходів? Існує ефективне рішення, що дозволяє вирішити обидва завдання.

Потрібно шукати вигоду в інноваціях. Модернізація дорожнього освітлення - це кращий спосіб знизити витрати електроенергії, без економії на безпеці жителів. Енергозберігаючі LED-світильники http://ledeffect.com.ua/prod/naruznoe-svetilniki-osveshenie.html здатні ефективно розподіляти світло і розумно витрачати ресурси на кожному відрізку дороги. Їх середній термін служби - до 50 тисяч годин - значно скорочує витрати на технічне обслуговування. Світлодіоди, на відміну від традиційних ламп накалювання, екологічні: вони не містять шкідливих речовин, не нагріваються і не вимагають витрат на утилізацію.

Сучасні системи освітлення доріг дозволяють економити до 70% витрат на електроенергію, а також 20% на обслуговування світильників. Встановивши уздовж дорожнього полотна LED-світильники, українські міста зможуть у короткий термін окупити інвестиції і вивільнити ресурси для інших проектів, важливих для поліпшення якості життя і сталого розвитку міст.

Жоден водій не буде почувати себе безпечно в машині без сучасних ременів і подушок безпеки, без інноваційних електронних систем підтримки. Дорожнє освітлення в Україні також вимагає впровадження інновацій. Просто висвітлювати дороги вже недостатньо - щоб скоротити кількість ДТП і нещасних випадків, потрібно висвітлювати їх правильно. Світильники, що встановлюються уздовж трас, доріг і шосе, повинні забезпечувати якісне світло і хороший огляд дороги, і при цьому не засліплювати водіїв і пішоходів.

LED-технології мають ясним білим спектром, випромінюють дуже близький до природного світло, так що водій набагато краще зчитує інформацію в нічний час. Оснастивши дороги LED-світильниками, можна скоротити загальне число ДТП до 30%, а в зонах особливої ​​небезпеки - до 45%.



Для дорожнього освітлення завжди актуально правило: світло повинне з'являтися тоді, коли воно потрібне, там, де воно потрібне і в такому обсязі, скільки потрібно. І LED-технології дозволяють реалізувати це правило на практиці: завдяки централізованому управлінню світильниками можна плавно знижувати освітленість доріг при відсутності інтенсивного руху і збільшувати його до 100% в години пік. А в «розумних» містах світу, таких як Лос-Анджелес або Барселона, дорожні світильники оснащені спеціальними датчиками, які вимірюють туманність, вологість і рівень руху і самостійно регулюють світло. Уявіть собі наскільки комфортно водіям, коли світло на ліхтарних стовпах запалюється і гасне в міру їхнього руху. А що вже говорити про економію міських ресурсів.

Словом, інвестувавши в модернізацію дорожнього освітлення, українські міста зможуть знизити витрати на електроенергію мінімум удвічі, забезпечити громадянам безпечні та комфортні умови життя, а туристам - яскраве світло і емоції перебування в місті.