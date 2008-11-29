Знизити податки не можна через корупцію

Рівень корупції в Україні не дозволяє знизити в країні податкове навантаження, оскільки нечесно наживаються на державі корупціонери формують проломи в бюджеті, які держава намагається закривати за рахунок платників податків. Про це пише ZN.UA.

Згідно з наведеними розрахунками Центру економічної стратегії (ЦЕС) в Україні від сплати податків ухиляються 62% підприємств, в той час, як майже половина - дають хабарі.

"Корупція не дає знизити податковий тиск, скільки не знижуй ЄСВ і як ні трансформується податкову систему. Адже корупціонери, котрі наживаються на державі, множать проломи в його бюджеті, заповнювати які доводиться добропорядним платникам податків. За розрахунками ЦЕС, в Україні 62% підприємств ухиляються від сплати податків і майже половина - дає хабара. На підставі цих даних дослідники припускають, що тільки в роздрібній торгівлі обсяг хабарів в Україні становить не менше 8 млрд грн. на рік ", - пише видання.

Дана обставина породжує в Україні колосальну тінізацію економіки, що досягає рівня в 45-50%, в той час як в сусідній Польщі її рівень, за різними оцінками, сягає рівня в 20%. Видання підкреслює, що страждає від тотальної корупції податкова система веде до перекосів в держвидатки і шкодить добробуту населення, оскільки соціальні функції держави не виконуються.

"Корупція шкодить добробуту громадян - соціальні функції держави не виконуються, зростає рівень бідності, посилюється нерівність доходів і зменшується рівень довіри в суспільстві. Ці фактори, в свою чергу, теж впливають на економічний розвиток. Якби рівень корупції в Україні досяг рівня Польщі, то рівень довіри в Україні зріс би на 11 п.п., а значення коефіцієнта Джині, що визначає соціальну нерівність, в Україні зменшилася б на 6,8 пункту, що означало б значно більш рівномірний розподіл доходів ", - пише газета.

За даними дослідження Transparency International Україна, в 2015 році середній розмір хабара склав близько 40 тис. Грн., Тоді як в 2014 році чиновники брали в середньому 30 тис. Грн. При цьому тільки п'ята частина чиновників (19%), яких судили за вимагання або отримання хабара, опинилася за гратами. Найбільше за корупцію в Україні було засуджено працівників правоохоронної сфери - 14% від усіх справ.