МЗС України висловив догану послу ЄС

Постійне перенесення Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, обіцяного європолітиками взимку 2013-2014 року активістам на Майдані - є неприпустимим.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ході зустрічі з послом ЄС в Україні Хуго Мінгареллі.

Вона нагадала, що Україна виконала всі умови ЄС, закріплені в плані дій щодо лібералізації візового режиму для України, що Єврокомісія підтвердила своїм звітом ще 18 грудня 2015.

"У зв'язку з цим Україна розраховує, що інститути і держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для прийняття законодавчої пропозиції про надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки в країни ЄС вже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму призупинення безвізового режиму" , - підкреслила О.Зеркаль.

Як відомо, голосування питання про скасування візових вимог для Української не внесений до порядку денного пленарного сесії Європарламенту в листопаді. Президент України Петро Порошенко з травня 2014 року обіцяє, що безвізовий режим для поїздок в ЄС українцям ось-ось дадуть.