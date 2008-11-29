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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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МЗС України висловив догану послу ЄС
Постійне перенесення Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, обіцяного європолітиками взимку 2013-2014 року активістам на Майдані - є неприпустимим.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ході зустрічі з послом ЄС в Україні Хуго Мінгареллі.
Вона нагадала, що Україна виконала всі умови ЄС, закріплені в плані дій щодо лібералізації візового режиму для України, що Єврокомісія підтвердила своїм звітом ще 18 грудня 2015.
"У зв'язку з цим Україна розраховує, що інститути і держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для прийняття законодавчої пропозиції про надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки в країни ЄС вже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму призупинення безвізового режиму" , - підкреслила О.Зеркаль.
Як відомо, голосування питання про скасування візових вимог для Української не внесений до порядку денного пленарного сесії Європарламенту в листопаді. Президент України Петро Порошенко з травня 2014 року обіцяє, що безвізовий режим для поїздок в ЄС українцям ось-ось дадуть.
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