Международный тест IELTS

IELTS – это один из наиболее авторитетных международных экзаменов, успешная сдача которого открывает перед человеком уйму возможностей, начиная от обучения за рубежом или трудоустройства, до ведения бизнеса с иностранными партнерами.

Зачем нужен IELTS?

Без данного сертификата вы не сможете поступить в иностранные ВУЗы с преподаванием на английском языке.

Успешная сдача IELTS это то, без чего невозможно эмигрировать в некоторые страны, например, Канаду, Австралию или Новую Зеландию.

Данный сертификат признается многими престижными компаниями во всем мире и учитывается при найме сотрудников на работу.

Сертификат также понадобится для получения рабочей визы в англоязычные страны.

Как видите, сфера применения этого сертификата достаточно широка. Если вас интересует качественная подготовка к IELTS в Одессе, лучше обращаться в специализированные центры, которые имеют большой опыт в этом деле и знают специфику данного экзамена.

Особенности теста

Ежегодно IELTS сдают миллионы людей, предпочитая его другим конкурирующим тестам. Всего существует два варианта этого экзамена:

Общий (General Training). Который разработан для тех, кто планирует трудоустройство за границей или отправляется в путешествие.

Академический (Academic Module). Тест, который адаптирован для тех, кто планирует обучение в иностранных ВУЗах, в нем больше специфической академической лексики и тем, хотя по уровню английского тесты одинаковы. Также он необходим при эмиграции для некоторых профессий, для которых необходим высокий уровень владения языком, среди которых врачи, бухгалтеры, психологи и т.д.

Данный тест, как и другие международные экзамены состоит из разноплановых заданий. Он разделен на несколько секций:

Аудирование.

Чтение.

Письмо.

Говорение.

Одна из особенностей данного теста в том, что такие секции, как письмо, чтение, а также аудирования проходят в письменном формате, в то время, как тот же TOEFL сдается на компьютере.

В секции Говорение студенту предстоит личная беседа с экзаменатором, который является профессиональным преподавателем, и, чаще всего, носителем языка.

Оценивание теста проводится по шкале от 1.0 до 9.0. Также оценки могут содержать половинчатые значения, например, 7.5.

Успешное прохождение экзамена IELTS – это важный шаг для вашего будущего, поскольку этот тест открывает перед вами новые возможности и горизонты, как для обучения, так и для карьеры или ведения бизнеса.