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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Международный тест IELTS
IELTS – это один из наиболее авторитетных международных экзаменов, успешная сдача которого открывает перед человеком уйму возможностей, начиная от обучения за рубежом или трудоустройства, до ведения бизнеса с иностранными партнерами.
Зачем нужен IELTS?
Как видите, сфера применения этого сертификата достаточно широка. Если вас интересует качественная подготовка к IELTS в Одессе, лучше обращаться в специализированные центры, которые имеют большой опыт в этом деле и знают специфику данного экзамена.
Особенности теста
Ежегодно IELTS сдают миллионы людей, предпочитая его другим конкурирующим тестам. Всего существует два варианта этого экзамена:
Данный тест, как и другие международные экзамены состоит из разноплановых заданий. Он разделен на несколько секций:
Одна из особенностей данного теста в том, что такие секции, как письмо, чтение, а также аудирования проходят в письменном формате, в то время, как тот же TOEFL сдается на компьютере.
В секции Говорение студенту предстоит личная беседа с экзаменатором, который является профессиональным преподавателем, и, чаще всего, носителем языка.
Оценивание теста проводится по шкале от 1.0 до 9.0. Также оценки могут содержать половинчатые значения, например, 7.5.
Успешное прохождение экзамена IELTS – это важный шаг для вашего будущего, поскольку этот тест открывает перед вами новые возможности и горизонты, как для обучения, так и для карьеры или ведения бизнеса.
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