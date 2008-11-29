Незважаючи на заборону, гральний бізнес в Україні процвітає

В Україні досі процвітає гральний бізнес, незважаючи на те, що він вже досить давно заборонений на законодавчому рівні.

Українські чиновники та політики, як зазначає видання "Апостроф", вже давно усвідомили нехитре правило "все наше життя – гра", особливо ті, хто займає високі посади в країні. Життя – це дійсно гра. Гра на популярність, на гроші, на вплив. Втім, часто життя – це гра словами.

Наприклад, глава МВС Арсен Аваков неодноразово робив різні епатажні заяви і давав гучні обіцянки. Наприклад, ще 2 роки тому міністр заявив про одномоментне закриття на території України всіх гральних точок. Однак це заява, насправді, так і залишилося гучними словами, елементом ігор, спрямованих на зростання власної популярності. Журналіст "Апострофа" особисто в цьому переконався, витративши видані редакцією 200 гривень у закладах "В мережі". Судячи по вивісці – це мережа інтернет-кафе, тоді як насправді там розміщуються ігрові салони, тільки замість автоматів стоять вже комп'ютери.

В Україні азартні ігри заборонені законом ще з 2009 року. Причиною такого кроку став серйозний стрибок показників лудоманії в українському суспільстві, що стався на тлі самого цього розгулу грального бізнесу в найгірших його проявах. По всій країні працювали десятки тисяч залів казино, букмекерських контор, ігрових салонів, а ігрові автомати, які стоять в магазинах, кафе, барах, ніхто навіть не вважав. Часом люди програвали там не тільки всі свої гроші, але і квартири, автомобілі або ж влазили в серйозні борги. Звичайно, це просто не могло пройти безслідно для психологічного здоров'я суспільства. Результат був сумний – кількість скоєних злочинів значно зросла.

Після того як в Україні було запроваджено тотальну заборону на всі види азартних ігор, ситуація із залученням людей в "ігроманію" дещо нормалізувалася. Однак проблема в тому, що ринок азартних ігор, так само як і іншу діяльність, безпосередньо пов'язану з людськими слабкостями і пороками, дійсно заборонити дуже складно. Будь-який психолог вам підтвердить це, так само як і приклади розвинених країн. Все це говорить про одне – притаманного багатьом людям азарту потрібно знайти якийсь вихід. У цьому зв'язку держава дозволила функціонувати лотерей, як своєрідною віддушини.

Владі так і не вдалося добитися реальних успіхів в боротьбі з пішли в тінь гральним бізнесом.

Між тим надходження від азартних ігор – це дуже великі гроші, при цьому їх оборот, в більшості випадків, проконтролювати просто нереально. Тому навіть після того, як гральний бізнес в Україні був оголошений нелегальним, і, незважаючи на функціонування лотерей, азартні ігри нікуди не поділися. Гральний бізнес банально пішов у тінь, і після нетривалої перерви знову почав охмуряти населення, перебуваючи вже в нелегальному статусі – переважно під виглядом комп'ютерних клубів, та сайтів, як http://вулкан-клуб.com з різноманіттям гральних слотів на будь який смак.

Кожна нова українська влада, починаючи з 2009 року, постійно намагалася продемонструвати "активну боротьбу з гральним бізнесом, порушують закон. Проте кожна з таких спроб незмінно закінчувалася, за великим рахунком, нічим. Здавалося, що люди, які прийшли до влади після перемоги Революції гідності, зуміють знайти ефективний варіант рішення даної проблеми. Дійсно, спочатку звучали дуже гучні заяви, зроблені в тому числі і Арсеном Аваковим.

Ще в 2014 році міністр заявив, що "процес пішов". Однак сьогодні вже очевидно – віз, як кажуть, і нині там. Втім, для керівника Міністерства внутрішніх справ дане голосно заяву було лише грою словами, тому занадто багато від нього тут чекати, напевно, не варто. В Україні з'являються все нові і нові ігрові салони, немов гриби після дощу. Виходить, що наказ "Ігрові точки – стоп", відданий в свій час Аваковим, нагадує наказ сонця сідати не на заході, а на сході.

Журналісти "Апострофа", відвідали точки мережі "В мережі", стверджують, що це ніякі не ігрові кафе, і не комп'ютерні клуби. Дані заклади, як мінімум, на неупереджений погляд, мають всі ознаки ігрових салонів, в яких люди грають на гроші в азартні ігри. Крім того, ігри, пропоновані в закладах мережі, ніякого відношення до лотерей, судячи з програмного забезпечення, не мають.

Є ще один момент, пов'язаний з програмним забезпеченням. Сервери, на яких проходить гра, розміщується за межами нашої країни. Це означає, що всі гроші, які залишають тут відвідувачі, точно проходять повз державний бюджет України. Заклади, крім порушення закону про заборону азартних ігор, що порушують ще кілька норм українського законодавства – нормативні акти, що забороняють куріння в громадських містах, і, можливо, незаконно торгують алкоголем. Не обтяжують себе співробітники закладів і такою "дрібницею", як видача клієнту касового чека. Крім цього, цілком можливо, що співробітники закладів користуються спеціальними психологічними методиками, завдяки яким вони змушують клієнтів витрачати якомога більше грошей.