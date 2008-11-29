В Україні знову подорожчали горілка, вино і коньяк

Кабінет міністрів України підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Таке рішення прийнято на засіданні КМУ, повідомив міністр економіки Степан Кубів.

За його словами, тепер мінімальна ціна за пляшку горілки підвищиться до 69,78 грн. Постановою КМУ ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшені на 24%, коньяк (бренді) - на 24,9-30,7%, вина - на 22-55,7%.

При цьому постанова КМУ має ознаки корупційної складової в інтересах імпортерів елітного алкоголю. Так, мінімальні ціни на віскі, ром і джин знижені на 37,5%.

Відзначимо, що зростання мінімальних цін на алкоголь сприятиме зростанню продажів фальсифікату, в тому числі і через торговельні мережі.

Раніше в результаті отруєння фальсифікованою горілкою в Харківській області померли 63 людини. Різке подорожчання офіційної горілчаної продукції також сприяє зростанню самогоноваріння.