Аваков виступив за легалізацію грального бізнесу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Верховну Раду прийняти необхідні законопроекти для легалізації грального бізнесу в країні.



Про це Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.



За словами міністра нинішні методи боротьби з нелегальними казино не ефективні оскільки прибуток від такого роду діяльності така, що "кожен працюючий автомат окупає себе за тиждень роботи... верхній оператор сплачує "постраждалим" втрати потім в судах "вирішує питання" і вилучене обладнання через місяць-другий повертається в обіг".



За його словами бізнес значно криміналізований і держава не отримує належних грошей у вигляді податків зборів. Також ситуація ускладнюється засиллям таких віртуальних гральних закладів www.playcasinovulcan.com/igrat_na_dengi на які не можна вплинути, а доступ має кожен бажаючий для гри на гроші.

“Більше двох років гуляють по кулуарах Мінфіну і Ради законопроекти, що встановлюють обмеження, ліцензування і порядок на цьому, такому гарячому, сегменті ринку споживчих послуг, пов'язаних з азартними іграми. Немає повної заборони, немає повного порядку: що за наймиліша середовище для кримінального грошового тіньового обороту", – зазначив міністр.

Аваков звернувся до Верховної ради із закликом "невідкладно розглянути законопроекти і прийняти будь-який проект встановлює правила, обмеження на цьому ринку і повертаючи цей тіньовий грошовий потік під контроль держави".



Глава відомства оцінив недоплачені податки в бюджет з сектора в суму не менше 300 000 000 доларів".

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) спільно з фіскальною службою припинила діяльність мережі незаконних інтернет-казино, що діють у Херсоні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Правоохоронці одночасно провели 19 обшуків у місцях проведення азартних ігор вилучили 280 ігрових терміналів, чорну бухгалтерію, 59 тис. гривень ($2,2 тис.) готівки, 246 клієнтських карток постійних відвідувачів гральних закладів і 162 флеш-носія, є ключами доступу до нелегального інтернет-казино, — заявили в прес-службі. — Протягом тримісячного функціонування незаконного бізнесу прибуток організаторів становив 4,2 млн гривень ($157 тис.) щомісяця».

Раніше повідомлялося, що на даний момент на території України нелегально працює близько 15 тис. залів з ігровими автоматами.

Минулого тижня президент Української асоціації ігрової індустрії (УАИИ) Ірина Сергієнко заявила, що закриття нелегальних гральних закладів на території України не приносить позитивних результатів, вони все одно продовжують роботу в країні.