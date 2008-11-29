Интересные факты о деньгах

Наиболее важным инструментом современного общества являются финансы. Ни один человек не сможет существовать без денег. Мало кто знает, что существуют интересные факты о валюте.

Несколько фактов о деньгах

Чтобы заменить бумагу, в 19 веке на Аляске пользовались кожей. Эти деньги были широко распространены среди населения. Использовались такие непривычные финансы вплоть до 1826 года.

В СССР выпускался золотой червонец, который представлял собой монету из чистого золота. Это было в 80-х годах. Сейчас таких денег уже не выпускают.

Примерно 30% жителей планеты умудряются прожить на 2 доллара в день. Люди, которые ограничены в финансах, могут потратить за день всего лишь 1 доллар.

Если подсчитать все деньги и монеты, которые выпускало правительство США, то можно получить сумму, превышающую показатель в 843 миллиарда долларов. Однако эта оценка считается приблизительной, ведь на самом деле количество финансов большее. Точный показатель не может получить ни один человек. Наверное, их в несколько раз больше.

Первые бумажные деньги на территории США появились в 1861 году. Поводом для их создания стала нехватка металла для производства полноценных монет. Также бумажные деньги были необходимы для финансирования Гражданской войны. Местом для изготовления первых денег из бумаги стал чердак Казначейства.

Чтобы получить одну бумажную банкноту, необходимо взять 75% хлопка и 25% льна. В результате получаются деньги из достаточно крепкого материала, которые практически невозможно порвать.

В книге рекордов России указано, что сторублевая купюра, на которой изображен Большой Театр, считается самой сексуальной купюрой во всем мире. Странные, конечно, у людей вкусы.

Купюра в 500 евро считается наиболее используемой на территории многих стран.

Жители Китая пользуются деньгами в качестве брачных объявлений. Дело в том, что деньги меняют хозяина несколько раз за день, так что объявление увидит огромное количество людей.

Не удивительно, что деньги считаются самым настоящим рассадником микробов. Всего на одной купюре могут располагаться тысячи опасных вирусов. Именно поэтому стоит как можно чаще мыть руки.

Где взять деньги

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